УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7476 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 237 49

Путін прагне захопити всю Україну, а не лише Донбас, - Хмара

Хмара

Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що РФ прагне захопити всю Україну, а не лише Донеччину та Луганщину.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Екзистенційна загроза

"Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави",- сказав очільник оборонного відомства.

Читайте також: Путін порівняв війну РФ проти України з "харчовим ланцюгом": "Косатки їдять ведмедів"

Небезпека поступок

Міністр зазначив, що будь-які поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження того, що тиск працює і агресію можна продовжувати.

Читайте також: Україна випробувала чотири перехоплювачі реактивних "шахедів", плануємо масштабувати виробництво, – Хмара

Плани ворога щодо мобілізації

Хмара нагадав, що Росія розглядає можливість проведення нової мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч наступного.

Шлях до зупинки агресора

На його думку, Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну.

"Це можна зробити лише силою – і лише ефективно",- підсумував Хмара.

Читайте також: Командир має відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу до застосування на полі бою, - Хмара

Автор: 

окупація (7071) росія (47534) Хмара Євгеній (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Зрозуміло, пішли торги за нові європейські гроші, а для цього треба підтвердити прагнення миру з позиції сили на наступні 2-3 роки.
показати весь коментар
31.08.2026 00:14 Відповісти
+5
Я вважаю, якщо політики, чинуши, дипломати, політологи і т.д. не можуть забезпечити мир, це означає, що вони не в змозі виконати своє головне завдання і вони народу непотрібні в якості тих вурдалаків, що сидять на шиї в людей, ще й хапають роботяг і доходяг замість се, і своїх синів і замість тренованих силовиків і офіцерів і відправдяють в катівню до ширяєва чи прив'язуватись до квадроцикла у скелю. Самі мають туди вирушити! Який з них толк для народу? Вони вважають народ своїми рабами. І дуже бояться, весь центр в ментах, за кожним кутом патрульна машина, все чорне від них, купа муніципальної охорони, ще якихось чорних людей в незрозумілій формі, настворювали купу нових силових органів, людей 100 було незрозуміло кого, купа тітушок, ментівські морди в цивільному і т.д.,, вхід в урядовий квартал по перепустках, все перекрито, просто якийсь жах. Таке враження, що ця влада не з зовнішнім ворогом зібралась воювати, а з власним народом!
показати весь коментар
31.08.2026 00:24 Відповісти
+4
начебто Хмара не капітан...
показати весь коментар
31.08.2026 00:06 Відповісти

Завантаження...

 
 