Путін прагне захопити всю Україну, а не лише Донбас, - Хмара
Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що РФ прагне захопити всю Україну, а не лише Донеччину та Луганщину.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.
Екзистенційна загроза
"Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави",- сказав очільник оборонного відомства.
Небезпека поступок
Міністр зазначив, що будь-які поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження того, що тиск працює і агресію можна продовжувати.
Плани ворога щодо мобілізації
Хмара нагадав, що Росія розглядає можливість проведення нової мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч наступного.
Шлях до зупинки агресора
На його думку, Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну.
"Це можна зробити лише силою – і лише ефективно",- підсумував Хмара.
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