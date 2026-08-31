Путін прагне захопити всю Україну, а не лише Донбас, - Хмара

Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що РФ прагне захопити всю Україну, а не лише Донеччину та Луганщину.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Екзистенційна загроза

"Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави",- сказав очільник оборонного відомства.

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Небезпека поступок

Міністр зазначив, що будь-які поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження того, що тиск працює і агресію можна продовжувати.

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Плани ворога щодо мобілізації

Хмара нагадав, що Росія розглядає можливість проведення нової мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч наступного.

Шлях до зупинки агресора

На його думку, Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну.

"Це можна зробити лише силою – і лише ефективно",- підсумував Хмара.

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