РФ перекидає військові кораблі у Середземне море, - Плетенчук

Російські кораблі, за якими британський флот три доби стежив під час проходження через Ла-Манш і Північне море, можуть прямувати до Середземномор'я. Серед можливих пунктів призначення - Лівія та сирійський порт Тартус.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що британський флот три доби стежив за загоном кораблів РФ, що прямували через Ла-Манш та Північне море.

"Маршрутів вони (РФ) найкоротших не мають, щоб потрапити у Середземномор'я. Тому, думаю, що більше мова йде про присутність саме в Середземномор'ї. Тобто Африка. Одне слово, в принципі, яке дає відповідь на ці питання.

Тому що ті кораблі - це фактично військові конвої. І раніше вони використовували ці судна для так званого сирійського експресу. Тепер вони просто повертаються в Середземномор'я, де у них є багато інтересів, в обхід Європи. По дорозі ніхто їх не буде блокувати. Зайти нікуди не можна. Шлях доволі довгий. Можливо, це одна з причин, чому в складі є танкер. З іншого боку, достеменно, мені, наприклад, невідомо, з якою метою саме танкери туди заходять", - пояснив Плетенчук.

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За словами речника, російські кораблі можуть зайти в Лівію, ймовірно, в Сирію, в порт Тартус.

Також він додав, що росіяни часто вдаються до маневрів біля берегів країн-членів НАТО, зокрема в Балтійському морі.

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