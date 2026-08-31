РФ сокращает финансирование образования, но наращивает расходы на пропаганду: Расторгуев просит еще 55 млн рублей на "великий стиль Путина", - СВРУ

В России государственное финансирование образования в этом году фактически сократилось на 15%, при этом Кремль продолжает вкладывать значительные средства в пропагандистские проекты. Компания певца Николая Расторгуева, которого называют одним из любимых исполнителей Путина, подала заявку ещё на 55 млн рублей для продвижения политических нарративов на радио.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

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55 млн рублей на "великий стиль Путина"

По данным СВРУ, компания Расторгуева "Дом музыки" обратилась в российский Президентский фонд культурных инициатив с заявкой на 55 млн рублей для создания проекта "Большой русский стиль".

По замыслу авторов, через FM-радиостанцию "Радио Гордость" должны продвигаться "общественно-политические нарративы". В заявке, как отмечает украинская разведка, используются характерные для кремлевской пропаганды формулировки – "социальная архитектура", "образ светлого будущего", "суверенитет во всех сферах" и "великий стиль Путина".

Информация о заявке на 55 млн рублей также появлялась в российских независимых СМИ. По их данным, общая стоимость проекта с учетом софинансирования заявлена на уровне 283,5 млн рублей.

Это уже не первые бюджетные средства, которые получает структура Расторгуева. По данным СВРУ, ранее "Дом музыки" получил пять грантов на общую сумму свыше 200 млн рублей. При этом рейтинг "Радио Гордость", по информации разведки, остается на уровне около 1%.

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На образовании тем временем экономят

В СВРУ отмечают, что расходы на пропаганду растут на фоне фактического сокращения государственного финансирования российского образования на 15%.

В то же время с 1 сентября в школах РФ вместо традиционных звонков планируют использовать мелодии и песни российских и советских авторов.

Российский министр образования Сергей Кравцов утверждает, что такая инициатива должна помочь "воспитывать гармоничную личность" и знакомить школьников с музыкальной культурой.

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В российском учебнике предупреждают об "опасности" Google и Apple

Еще одним примером усиления пропагандистской составляющей образования в СВРУ назвали новый учебник для колледжей "Основы безопасности жизнедеятельности", изданный под редакцией дочери бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу Юлии Шойгу.

В нём студентов предостерегают от Google и Apple, которые якобы могут следить за банковскими счётами пользователей.

При этом, как отмечает украинская разведка, авторы не упоминают российский мессенджер MAX, который критикуют из-за рисков слежки за пользователями.

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