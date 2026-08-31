РФ урізає фінансування освіти, але нарощує витрати на пропаганду: Расторгуєв просить ще 55 млн рублів на "великий стиль Путіна", - СЗРУ

У Росії державне фінансування освіти цього року фактично скоротилося на 15%, водночас Кремль продовжує вкладати значні кошти у пропагандистські проєкти. Компанія співака Миколи Расторгуєва, якого називають одним з улюблених виконавців Путіна, подала заявку ще на 55 млн рублів для просування політичних наративів на радіо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

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55 млн рублів на "великий стиль Путіна"

За даними СЗРУ, компанія Расторгуєва "Дом музыки" звернулася до російського Президентського фонду культурних ініціатив із заявкою на 55 млн рублів для створення проєкту "Большой русский стиль".

За задумом авторів, через FM-радіостанцію "Радио Гордость" мають просувати "суспільно-політичні наративи". У заявці, як зазначає українська розвідка, використовуються характерні для кремлівської пропаганди формулювання – "соціальна архітектура", "образ світлого майбутнього", "суверенітет у всіх сферах" та "великий стиль Путіна".

Інформація про заявку на 55 млн рублів також з'являлася в російських незалежних медіа. За їхніми даними, загальна вартість проєкту з урахуванням співфінансування заявлена на рівні 283,5 млн рублів.

Це вже не перші бюджетні гроші, які отримує структура Расторгуєва. За даними СЗРУ, раніше "Дом музыки" отримав п'ять грантів на загальну суму понад 200 млн рублів. При цьому рейтинг "Радио Гордость", за інформацією розвідки, залишається на рівні близько 1%.

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На освіті тим часом економлять

У СЗРУ зазначають, що пропагандистські витрати зростають на тлі фактичного скорочення державного фінансування російської освіти на 15%.

Водночас із 1 вересня у школах РФ замість традиційних дзвінків планують використовувати мелодії та пісні російських і радянських авторів.

Російський міністр освіти Сергій Кравцов стверджує, що така ініціатива має допомогти "виховувати гармонійну особистість" та знайомити школярів із музичною культурою.

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У російському підручнику попереджають про "небезпеку" Google та Apple

Ще одним прикладом посилення пропагандистської складової освіти у СЗРУ назвали новий підручник для коледжів "Основы безопасности жизнедеятельности", виданий під редакцією доньки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу Юлії Шойгу.

У ньому студентів застерігають від Google та Apple, які нібито можуть стежити за банківськими рахунками користувачів.

При цьому, звертає увагу українська розвідка, автори не згадують російський месенджер MAX, який критикують через ризики стеження за користувачами.

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