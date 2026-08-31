Конфискованные $1,25 млн у экс-председателя Верховного суда Князева перечислены в госбюджет

31 августа в государственный бюджет Украины были перечислены почти 1,25 млн долларов, конфискованных у бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В гривневом эквиваленте речь идет о более чем 55,6 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

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В бюджет поступило более 55,6 млн грн

По словам Гайченко, речь идет о 1 млн 248 тыс. 700 долларов США. Средства перечислены в госбюджет в рамках исполнения решения Высшего антикоррупционного суда о применении специальной конфискации.

"Это более 55,6 млн грн по официальному курсу НБУ", - отметил заместитель министра.

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Дело Князева

Всеволода Князева задержали в мае 2023 года по делу о взятке в размере около $3 млн. По версии следствия, деньги должны были быть переданы за принятие Верховным Судом решения в интересах бизнесмена Константина Жеваго. НАБУ ранее сообщало, что Князева фактически задержали во время получения неправомерной выгоды.

После разоблачения Князева Пленум Верховного Суда досрочно прекратил его полномочия на посту председателя суда.

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