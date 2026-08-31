Конфісковані $1,25 млн ексголови Верховного Суду Князєва переказали до держбюджету

До державного бюджету України 31 серпня переказали майже $1,25 млн, конфіскованих у колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. У гривневому еквіваленті йдеться про понад 55,6 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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До бюджету надійшло понад 55,6 млн грн

За словами Гайченка, йдеться про 1 млн 248 тис. 700 доларів США. Кошти перерахували до держбюджету в межах виконання рішення Вищого антикорупційного суду про застосування спеціальної конфіскації.

"Це понад 55,6 млн грн за офіційним курсом НБУ", – зазначив заступник міністра.

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Справа Князєва

Всеволода Князєва затримали у травні 2023 року у справі про хабар у розмірі близько $3 млн. За версією слідства, гроші мали передати за ухвалення рішення Верховним Судом в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго. НАБУ раніше повідомляло, що Князєва фактично затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Після викриття Князєва Пленум Верховного Суду достроково припинив його повноваження на посаді голови суду.

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