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Новини Справа судді ВС Князєва
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Ексголова ВС Князєв пішов на угоду - 5 років тюрми з конфіскацією та понад $1 млн на підтримку ЗСУ

Справа Князєва: екссуддя пішов на угоду зі слідством

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі у травні 2023 року.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Покарання

Князєву призначили 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки.

Також в ексголови ВС конфіскували квартиру, будинок, понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень та 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

"Крім того, за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим" 1 104 600 доларів США", - зазначили у САП.

Читайте: ВАКС досліджує матеріали НСРД у справі Князєва: "Буду обрабатывать наших"

Що передувало?

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради

Читайте: Корупція в енергетиці: НАБУ викрило схему заволодіння 170 мільйонами на будівництві Ташлицької ГАЕС. ФОТО

Автор: 

САП (2615) Князєв Всеволод (127)
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Топ коментарі
+9
А як він зможе щось задонатити, якщо все конфіскували?
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08.06.2026 15:56 Відповісти
+3
А як конфіскація вʼяжеться з 1млн на ЗСУ? Шо за хрєнь?
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08.06.2026 16:07 Відповісти
+2
Через один рік перевірити декларацію прокурора САП. І ви не будете здивовані.
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08.06.2026 16:01 Відповісти
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Це яка була ціна судового рішення, якщо хабар 1 250 000 баксів? Ото наколядував.
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08.06.2026 15:55 Відповісти
А як він зможе щось задонатити, якщо все конфіскували?
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08.06.2026 15:56 Відповісти
Жеваго каже шо Князєв його оговорив
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08.06.2026 15:56 Відповісти
Мобілізується до ЗСУ.
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08.06.2026 15:57 Відповісти
Ага, "Прібудєт в полк конно і оружно сопствєнним коштом".
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08.06.2026 16:05 Відповісти
Через один рік перевірити декларацію прокурора САП. І ви не будете здивовані.
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08.06.2026 16:01 Відповісти
Знову ''патріот' із Миколаєва. Ще донедавна один прокурор з цього міста наводив російські ракети на казарми ЗСУ. А ще одні патріоти закатують в асфальт мільярди,тяжкі могли б допомогти ЗСУ.
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08.06.2026 16:02 Відповісти
"Нікалаеф рускі ґорат"!
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08.06.2026 16:07 Відповісти
європейським пєдокуколдам подобається?
ну і добре!
а, от що клять українці не хочуть платити за посилки, то повна срака!
не давати ніяких траншів і кластерів, поки не обкладуть фопів оброком, що б ті позакривались нахєр!
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08.06.2026 16:05 Відповісти
Так, саме європейсько-американські діячи погодили його обрання. Така судова реформа - нормальних суддів позвільняли , а таких князів призначили.
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08.06.2026 16:10 Відповісти
один мільйон - то ясно, а решту по угоді залишать князєву?
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08.06.2026 16:06 Відповісти
Ні! Князєву звісно багато чого залишать саме того чого "не знайшли" і поділять з тими хто приймав таке рішення... 5 років в платній тюрязі, як у Коломойського та вихід на волю через 2,5 за гарну поведінку і повернеться до своїх мільйонів, а через 3 роки знов у судді полізе...
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08.06.2026 16:36 Відповісти
реалістично, хіба що крім останнього.
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08.06.2026 16:42 Відповісти
Після конфіскації Князів "донатить" міліон баксів на ЗСУ. Як?!!! З яких заощаджень? Це просто пиз.ець якійсь...
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08.06.2026 16:07 Відповісти
Партнов умєр (?) а дєло ево живьот і пабєждаєт"!
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08.06.2026 16:09 Відповісти
А як конфіскація вʼяжеться з 1млн на ЗСУ? Шо за хрєнь?
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08.06.2026 16:07 Відповісти
Примусовий донат-нове "слово" в українській юриспруденції.Це кошти,які самому забрати у підсудного не можна,але і віддатавати йому буде не по державницькі.
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08.06.2026 16:39 Відповісти
- найкраще заохочення для теперішніх і майбутніх корупціонерів !
Всі задоволені ? З картонками , на майдани , ніхто не вийде ?
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08.06.2026 16:18 Відповісти
за краденный смартфон тоже 5 лет можно получить
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08.06.2026 16:20 Відповісти
Невже дав покази на,голобородько,єрмака,татарова и т д?
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08.06.2026 16:29 Відповісти
Якби всіх суддів потрусити, то ми могли б фінансувати МВФ.
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08.06.2026 17:28 Відповісти
 
 