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Новости Дело судьи ВС Князева
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Экс-глава ВС Князев пошел на сделку - 5 лет тюрьмы с конфискацией и более $1 млн на поддержку ВСУ

Дело Князева: экс-судья пошел на сделку со следствием

ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого в мае 2023 года уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился дать обвинительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Наказание

Князеву назначили 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

Также у экс-главы ВС конфисковали квартиру, дом, более 200 тыс. долларов США личных сбережений и 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

"Кроме того, по соглашению сторон экс-глава Верховного Суда направит на поддержку Вооруженных Сил Украины через БФ "Вернись живым" 1 104 600 долларов США", - отметили в САП.

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Что предшествовало?

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета

Читайте: Коррупция в энергетике: НАБУ раскрыло схему завладения 170 миллионами на строительстве Ташлыкской ГАЭС. ФОТО

Автор: 

САП (2430) Князев Всеволод (77)
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Топ комментарии
+6
А як він зможе щось задонатити, якщо все конфіскували?
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08.06.2026 15:56 Ответить
+2
А як конфіскація вʼяжеться з 1млн на ЗСУ? Шо за хрєнь?
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08.06.2026 16:07 Ответить
+1
Через один рік перевірити декларацію прокурора САП. І ви не будете здивовані.
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08.06.2026 16:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це яка була ціна судового рішення, якщо хабар 1 250 000 баксів? Ото наколядував.
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08.06.2026 15:55 Ответить
А як він зможе щось задонатити, якщо все конфіскували?
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08.06.2026 15:56 Ответить
Жеваго каже шо Князєв його оговорив
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08.06.2026 15:56 Ответить
Мобілізується до ЗСУ.
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08.06.2026 15:57 Ответить
Ага, "Прібудєт в полк конно і оружно сопствєнним коштом".
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08.06.2026 16:05 Ответить
Через один рік перевірити декларацію прокурора САП. І ви не будете здивовані.
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08.06.2026 16:01 Ответить
Знову ''патріот' із Миколаєва. Ще донедавна один прокурор з цього міста наводив російські ракети на казарми ЗСУ. А ще одні патріоти закатують в асфальт мільярди,тяжкі могли б допомогти ЗСУ.
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08.06.2026 16:02 Ответить
"Нікалаеф рускі ґорат"!
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08.06.2026 16:07 Ответить
європейським пєдокуколдам подобається?
ну і добре!
а, от що клять українці не хочуть платити за посилки, то повна срака!
не давати ніяких траншів і кластерів, поки не обкладуть фопів оброком, що б ті позакривались нахєр!
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08.06.2026 16:05 Ответить
Так, саме європейсько-американські діячи погодили його обрання. Така судова реформа - нормальних суддів позвільняли , а таких князів призначили.
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08.06.2026 16:10 Ответить
один мільйон - то ясно, а решту по угоді залишать князєву?
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08.06.2026 16:06 Ответить
Після конфіскації Князів "донатить" міліон баксів на ЗСУ. Як?!!! З яких заощаджень? Це просто пиз.ець якійсь...
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08.06.2026 16:07 Ответить
Партнов умєр (?) а дєло ево живьот і пабєждаєт"!
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08.06.2026 16:09 Ответить
А як конфіскація вʼяжеться з 1млн на ЗСУ? Шо за хрєнь?
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08.06.2026 16:07 Ответить
- найкраще заохочення для теперішніх і майбутніх корупціонерів !
Всі задоволені ? З картонками , на майдани , ніхто не вийде ?
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08.06.2026 16:18 Ответить
за краденный смартфон тоже 5 лет можно получить
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08.06.2026 16:20 Ответить
 
 