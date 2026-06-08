Экс-глава ВС Князев пошел на сделку - 5 лет тюрьмы с конфискацией и более $1 млн на поддержку ВСУ

ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого в мае 2023 года уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился дать обвинительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Наказание

Князеву назначили 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

Также у экс-главы ВС конфисковали квартиру, дом, более 200 тыс. долларов США личных сбережений и 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

"Кроме того, по соглашению сторон экс-глава Верховного Суда направит на поддержку Вооруженных Сил Украины через БФ "Вернись живым" 1 104 600 долларов США", - отметили в САП.

Читайте: ВАКС изучает материалы НСРД по делу Князева: "Буду обрабатывать наших"

Что предшествовало?

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета

Читайте: Коррупция в энергетике: НАБУ раскрыло схему завладения 170 миллионами на строительстве Ташлыкской ГАЭС. ФОТО