$1 млн на ЗСУ та готовність свідчити проти інших учасників злочину: ВАКС оприлюднив вирок Князєву

Вищий антикорупційний суд оприлюднив вирок щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У вироку зазначається, що Князєв визнав свою винуватість та повідомив про готовність співпрацювати у викритті протиправної діяльності інших осіб.

Угоду зі слідством він уклав ще 18 травня у присутності захисника.

Колишній голова Верховного суду отримав 5 років позбавлення волі із позбавлення права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на 3 роки.

В ексголови ВС конфіскують квартиру, будинок, понад $200 тис. особистих заощаджень, а також $1,25 млн, що були предметом неправомірної вигоди - $548,7 тис., вилучених з кабінету в Верховному Суді, а також $450 тис. і $250 тис., вилучених у квартирі Князєва.

Князєв погодився перерахувати на ЗСУ 1 мільйон доларів, який слідчі вилучили в нього з кабінету під час обшуків 15 та 16 травня 2023 року.

Відомо, що наразі цей мільйон зберігається в сейфі НАБУ. Його буде направлено на рахунок благодійного фонду "Повернись живим".

"Отже, лише реальне покарання є тією важливою складовою цієї угоди, що підкреслює суспільний інтерес, невідворотність покарання та відновлення довіри до правосуддя", - йдеться у вироку.

Раніше повідомлялось, що ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі у травні 2023 року.

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Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради.

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