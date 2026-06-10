Екскерівниця Хмельницької МСЕК Крупа перебуватиме під обмеженнями ще два місяці за рішенням суду
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні слідчої судді ВАКС від 10 червня, ухваленому за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Обмеження залишаються під контролем
Суд визначив, що підозрювана повинна повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання. Також вона має здати до уповноваженого органу паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
Строк дії рішення визначено
Обмеження діятимуть до 10 серпня 2026 року включно.
Нагадаємо, що слідство у справі щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Тетяні Крупі вийти із СІЗО під заставу.
Справа Крупи
- Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
- Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
- 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
- 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
- Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
- Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
- Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
- 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
- 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
- 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
- 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
- У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.
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Прокурорські, та оті з «доброчесністю» у мантіях від портнова, мабуть, все гроші тягнуть з Крупи, для суддівських з Вищого суду???
прийдеться йти на співпрацю, та віддати матрац з баблом.
зате будеш вільна.
через три роки, можеш знову йти барижничати на хитросраких.
Вже писали вище - за вкрадену мобілу - на кілька років до в'язниці , а за збитки державі на мільярди - "обмеження" , тобто заохочення для тих , хто таке буде робити !
Шоб ти ...