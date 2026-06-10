Екскерівниця Хмельницької МСЕК Крупа перебуватиме під обмеженнями ще два місяці за рішенням суду

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні слідчої судді ВАКС від 10 червня, ухваленому за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Обмеження залишаються під контролем

Суд визначив, що підозрювана повинна повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання. Також вона має здати до уповноваженого органу паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії рішення визначено

Обмеження діятимуть до 10 серпня 2026 року включно.

Нагадаємо, що слідство у справі щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Тетяні Крупі вийти із СІЗО під заставу.

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Справа Крупи

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