Бывшая руководитель Хмельницкой МСЭК Крупа будет находиться под ограничениями еще два месяца по решению суда
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении следственного судьи ВАКС от 10 июня, принятом по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ограничения остаются в силе
Суд постановил, что подозреваемая должна уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства. Также она должна сдать в уполномоченный орган паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.
Срок действия решения определен
Ограничения будут действовать до 10 августа 2026 года включительно.
Напомним, что следствие по делу в отношении бывшего главы Хмельницкой МСЭК завершено. 4 сентября 2025 года суд разрешил Татьяне Крупе выйти из СИЗО под залог.
Дело Крупы
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы во время обысков обнаружили $6 млн наличными. "Суспільне" отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главврачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
- Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
- 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы - уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
- После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК. Татьяна Крупа
- 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
- 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
- 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой назначен залог в размере 230 млн грн.
- 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
- В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
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Прокурорські, та оті з «доброчесністю» у мантіях від портнова, мабуть, все гроші тягнуть з Крупи, для суддівських з Вищого суду???
прийдеться йти на співпрацю, та віддати матрац з баблом.
зате будеш вільна.
через три роки, можеш знову йти барижничати на хитросраких.
Вже писали вище - за вкрадену мобілу - на кілька років до в'язниці , а за збитки державі на мільярди - "обмеження" , тобто заохочення для тих , хто таке буде робити !
Шоб ти ...