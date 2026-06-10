Бывшая руководитель Хмельницкой МСЭК Крупа будет находиться под ограничениями еще два месяца по решению суда

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении следственного судьи ВАКС от 10 июня, принятом по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Ограничения остаются в силе

Суд постановил, что подозреваемая должна уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства. Также она должна сдать в уполномоченный орган паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия решения определен

Ограничения будут действовать до 10 августа 2026 года включительно.

Напомним, что следствие по делу в отношении бывшего главы Хмельницкой МСЭК завершено. 4 сентября 2025 года суд разрешил Татьяне Крупе выйти из СИЗО под залог.

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Дело Крупы

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