Труханову продовжено процесуальні обов’язки до 1 серпня, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці процесуальні обов’язки колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомляє ВАКС.

Що відомо?

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси, до 1 серпня 2026 року включно", - йдеться в повідомленні.

Які обов’язки?

Так, обвинувачений зобов’язаний:

з'являтись на кожну вимогу суду;

не залишати Одесу та Одеську область без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними особами;

здати документи для виїзду з України та в'їзду в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що в разі невиконання покладених обов’язків до обвинуваченого може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення.

