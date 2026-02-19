Труханову продовжено процесуальні обов’язки ще на 2 місяці, - ВАКС
Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці обов’язки колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову.
Про це повідомляє ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому міському голові Одеси строк дії процесуальних обов’язків до 17 квітня 2026 року включно", - йдеться в повідомленні.
Які обов’язки?
Так, обвинувачений має:
- прибувати за кожною вимогою суду;
- не відлучатись за межі міста Одеси та Одеської області без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Зазначається, що ексмер Одеси обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Справа Труханова
- Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
- Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
- У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
- Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
- Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
- 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
- Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 21 січня 2026 року Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.
- Пізніше Геннадій Труханов заявив, що через своїх адвокатів отримав офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять, що в нього немає громадянства РФ.
