Ексмер Одеси Труханов заявив, що отримав офіційне підтвердження: громадянства РФ у нього немає
Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через своїх адвокатів отримав офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять –– у нього немає громадянства РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Труханов написав у своїх соцмережах.
Заява ексмера Одеси
За словами Труханова, через відсутність дипломатичних відносин з країною-агресоркою та "місяці тиші" від українських держорганів, його адвокати звернулись до держав, які мають контакти з Росією для того, щоб зробити офіційний запит в російські реєстри. 30 грудня він отримав відповідь, що не має російського громадянства.
Труханов звернувся до Комісії при президентові України з питань громадянства з проханням переглянути рішення і доповісти Володимира Зеленського, що в нього немає громадянства країни-агресорки.
"Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня 2025 року, набрала понад 28 тисяч голосів –– більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
- Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
- Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
- 15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.
- Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.
- Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.
Стільки «напетляв», сидячи на посаді, з бандюками і московітами, що геть усе це і забув… Не ЗНАЄ, як і зеленський….
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
россияне не настолько тупые, чтобы спалить своего ценного агента, чтобы подтвердить наличие российского гражданство.
На запрос шефа гестапо Мюллера, Сталин дал официальный ответ - Штирлиц не является гражданином и агентом СССР
А генераторы вместо больниц в рестораны и автомойки тоже не он отправил?
