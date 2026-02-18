Ексмер Одеси Труханов заявив, що отримав офіційне підтвердження: громадянства РФ у нього немає

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через своїх адвокатів отримав офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять –– у нього немає громадянства РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Труханов написав у своїх соцмережах.

Заява ексмера Одеси

За словами Труханова, через відсутність дипломатичних відносин з країною-агресоркою та "місяці тиші" від українських держорганів, його адвокати звернулись до держав, які мають контакти з Росією для того, щоб зробити офіційний запит в російські реєстри. 30 грудня він отримав відповідь, що не має російського громадянства.

Труханов звернувся до Комісії при президентові України з питань громадянства з проханням переглянути рішення і доповісти Володимира Зеленського, що в нього немає громадянства країни-агресорки.

"Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно", - додав він.

Що передувало?

