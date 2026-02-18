3 089 35

Ексмер Одеси Труханов заявив, що отримав офіційне підтвердження: громадянства РФ у нього немає

труханов

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через своїх адвокатів отримав офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять –– у нього немає громадянства РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Труханов написав у своїх соцмережах.

Заява ексмера Одеси

За словами Труханова, через відсутність дипломатичних відносин з країною-агресоркою та "місяці тиші" від українських держорганів, його адвокати звернулись до держав, які мають контакти з Росією для того, щоб зробити офіційний запит в російські реєстри. 30 грудня він отримав відповідь, що не має російського громадянства.

Труханов звернувся до Комісії при президентові України з питань громадянства з проханням переглянути рішення і доповісти Володимира Зеленського, що в нього немає громадянства країни-агресорки.

"Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно", - додав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту

Труханов про своє російське громадянство

Що передувало?

  • Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня 2025 року, набрала понад 28 тисяч голосів –– більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
  • Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
  • Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
  • 15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.
  • Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.
  • Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ексмера Одеси Труханова внесли заставу у справі про участь у злочинній організації

Топ коментарі
Приніс довідку з ФСБ, шо він не є їх агентом ).
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
18.02.2026 21:36
Мамой клянусь! - кацапи не збрешуть
18.02.2026 21:35
офіційні юридичні документи з російського реєстру, доводять -- у нього немає громадянства РФ
Ха-ха-ха
россияне не настолько тупые, чтобы спалить своего ценного агента, чтобы подтвердить наличие российского гражданство.

На запрос шефа гестапо Мюллера, Сталин дал официальный ответ - Штирлиц не является гражданином и агентом СССР
18.02.2026 21:41
Просто зараз нема , чи ніколи і не було ?
18.02.2026 21:32
Громадянства, генераторів, грошей в офшорах і незрозумілого майна, не пам'ятає труханов, чи це все і було у нього!?!?!
Стільки «напетляв», сидячи на посаді, з бандюками і московітами, що геть усе це і забув… Не ЗНАЄ, як і зеленський….
18.02.2026 22:09
А що каже СБУ?
18.02.2026 21:35
скажуть те що накаже якийсь єрмак
Приніс довідку з ФСБ, шо він не є їх агентом ).
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
18.02.2026 21:36
Навіть не сумніваюсь, що є і расєйський, і італійський паспорт, хоча паспорт, який був опублікований був не його, на тому фото був не труханов, я це побачила одразу, просто людина дуже схожа на нього.
18.02.2026 21:39
Справа не в тому що це була підробка. Цю Лису мерзоту потрібно посадити будь-якими методами . А в тому наскільки ***** вона була зроблена. Навіть "друзі" сміялися над кричущою некомпетентністю СБУ.
18.02.2026 21:53
Так кремль може надати офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять, що Труханов - син Папи Римського!
18.02.2026 21:39
Ну все, возвращайте гражданство и должность, а то Лисак это кошмар
18.02.2026 21:44
Хай в генпрокуратурі ще собі такі довідко зроблять! І всьо можна далі керувати!
18.02.2026 21:45
Та *****, на привозе и не такую справку слепят.
А генераторы вместо больниц в рестораны и автомойки тоже не он отправил?
***** кацапский.
18.02.2026 21:45
Пофіг. Владу Зельоні все рівно не повернуть.
18.02.2026 21:45
Цікаво а у потужного є паспорт громадянина рф? Бьюсь об заклад що є!
18.02.2026 21:47
Не тільки паРаші а й Ізраеля
19.02.2026 00:21
Не паспорт рф цікавив потужного,а ОПЗ,який Труханов заважав купити людям з зеоточення.
18.02.2026 21:56
Надійшли офіційні документи від влади кацапії: гєна труханов не є ані агентом фсб, ані агентом гру.
18.02.2026 22:00
Бакай може засвідчити, як екс-керовнік ДУС ….!!
18.02.2026 22:10
Труханов дофіга гріхів має,але оп діє по безпрєдєлу
18.02.2026 22:02
А з бєспрєдєльщіками тільки так і треба !
18.02.2026 22:10
Як так?Пафосно і швидко?Та він тепер через суд поновиться і ще відсудить з дербюджета(тобто з твоїх і моїх податків) компенсацію
18.02.2026 22:12
Не поновиться
18.02.2026 22:17
По закону-поновиться.І зп за час відсторонення ми йому заплатитимо.Але винними суддів зроблять а не рнбо і президента
18.02.2026 22:30
особисто путін підписав
18.02.2026 22:06
Все не може від влади відірватися...жаба душить....таке бабло поряд тече...
18.02.2026 22:16
Во баблом крутят - х.й подкопаешься
18.02.2026 22:25
Малюка за грати! Як шкідливе кошеня!
18.02.2026 22:56
Ексмер Одеси Труханов заявив, що отримав офіційне підтвердження: громадянства РФ у нього немає Джерело: https://censor.net/ua/n3601299, а від бсф, що він не їх агент?
18.02.2026 23:27
опшные клоуны хотели подмять потоки под себя, а в итоге под себя только сходят в очередной раз. Ну, им не привыкать.
19.02.2026 01:16
А хто надав такі данні, друзі з РФ?
19.02.2026 03:15
Вор пише я нє вор
19.02.2026 05:46
ФСБ підтвердило не громадянство Трухана... До цього...а точніше до виборів мера, були всі докази у активістів про Громадянство еРеФії...
19.02.2026 06:55
 
 