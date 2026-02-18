РУС
Экс-мэр Одессы Труханов заявил, что получил официальное подтверждение: гражданства РФ у него нет

труханов

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, которые доказывают – у него нет гражданства РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Труханов написал в своих соцсетях.

Заявление экс-мэра Одессы

По словам Труханова, из-за отсутствия дипломатических отношений со страной-агрессором и "месяца тишины" от украинских госорганов, его адвокаты обратились к государствам, которые имеют контакты с Россией, для того, чтобы сделать официальный запрос в российские реестры. 30 декабря он получил ответ, что не имеет российского гражданства.

Труханов обратился в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства с просьбой пересмотреть решение и доложить Владимиру Зеленскому, что у него нет гражданства страны-агрессора.

"Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это — неизменно", — добавил он. 

Труханов о своем российском гражданстве

Труханов о своем российском гражданстве

Что предшествовало?

  • Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября 2025 года, набрала более 28 тысяч голосов — больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
  • Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
  • Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
  • 15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.
  • Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
  • Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

+10
Приніс довідку з ФСБ, шо він не є їх агентом ).
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:36 Ответить
+9
Мамой клянусь! - кацапи не збрешуть
показать весь комментарий
18.02.2026 21:35 Ответить
+5
Просто зараз нема , чи ніколи і не було ?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:32 Ответить
Просто зараз нема , чи ніколи і не було ?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:32 Ответить
Громадянства, генераторів, грошей в офшорах і незрозумілого майна, не пам'ятає труханов, чи це все і було у нього!?!?!
Стільки «напетляв», сидячи на посаді, з бандюками і московітами, що геть усе це і забув… Не ЗНАЄ, як і зеленський….
показать весь комментарий
18.02.2026 22:09 Ответить
Мамой клянусь! - кацапи не збрешуть
показать весь комментарий
18.02.2026 21:35 Ответить
А що каже СБУ?
показать весь комментарий
18.02.2026 21:35 Ответить
скажуть те що накаже якийсь єрмак
показать весь комментарий
18.02.2026 22:06 Ответить
Приніс довідку з ФСБ, шо він не є їх агентом ).
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:36 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 22:10 Ответить
Навіть не сумніваюсь, що є і расєйський, і італійський паспорт, хоча паспорт, який був опублікований був не його, на тому фото був не труханов, я це побачила одразу, просто людина дуже схожа на нього.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:39 Ответить
Справа не в тому що це була підробка. Цю Лису мерзоту потрібно посадити будь-якими методами . А в тому наскільки ***** вона була зроблена. Навіть "друзі" сміялися над кричущою некомпетентністю СБУ.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:53 Ответить
Так кремль може надати офіційні юридичні документи з російського реєстру, які доводять, що Труханов - син Папи Римського!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:39 Ответить
офіційні юридичні документи з російського реєстру, доводять -- у нього немає громадянства РФ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ха-ха-ха
россияне не настолько тупые, чтобы спалить своего ценного агента, чтобы подтвердить наличие российского гражданство.

На запрос шефа гестапо Мюллера, Сталин дал официальный ответ - Штирлиц не является гражданином и агентом СССР
показать весь комментарий
18.02.2026 21:41 Ответить
Ну все, возвращайте гражданство и должность, а то Лисак это кошмар
показать весь комментарий
18.02.2026 21:44 Ответить
Хай в генпрокуратурі ще собі такі довідко зроблять! І всьо можна далі керувати!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:45 Ответить
Та *****, на привозе и не такую справку слепят.
А генераторы вместо больниц в рестораны и автомойки тоже не он отправил?
***** кацапский.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:45 Ответить
Пофіг. Владу Зельоні все рівно не повернуть.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:45 Ответить
Цікаво а у потужного є паспорт громадянина рф? Бьюсь об заклад що є!
показать весь комментарий
18.02.2026 21:47 Ответить
Не паспорт рф цікавив потужного,а ОПЗ,який Труханов заважав купити людям з зеоточення.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:56 Ответить
Надійшли офіційні документи від влади кацапії: гєна труханов не є ані агентом фсб, ані агентом гру.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:00 Ответить
Бакай може засвідчити, як екс-керовнік ДУС ….!!
показать весь комментарий
18.02.2026 22:10 Ответить
Труханов дофіга гріхів має,але оп діє по безпрєдєлу
показать весь комментарий
18.02.2026 22:02 Ответить
А з бєспрєдєльщіками тільки так і треба !
показать весь комментарий
18.02.2026 22:10 Ответить
Як так?Пафосно і швидко?Та він тепер через суд поновиться і ще відсудить з дербюджета(тобто з твоїх і моїх податків) компенсацію
показать весь комментарий
18.02.2026 22:12 Ответить
Не поновиться
показать весь комментарий
18.02.2026 22:17 Ответить
По закону-поновиться.І зп за час відсторонення ми йому заплатитимо.Але винними суддів зроблять а не рнбо і президента
показать весь комментарий
18.02.2026 22:30 Ответить
особисто путін підписав
показать весь комментарий
18.02.2026 22:06 Ответить
Все не може від влади відірватися...жаба душить....таке бабло поряд тече...
показать весь комментарий
18.02.2026 22:16 Ответить
Во баблом крутят - х.й подкопаешься
показать весь комментарий
18.02.2026 22:25 Ответить
 
 