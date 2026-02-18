Экс-мэр Одессы Труханов заявил, что получил официальное подтверждение: гражданства РФ у него нет

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, которые доказывают – у него нет гражданства РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Труханов написал в своих соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление экс-мэра Одессы

По словам Труханова, из-за отсутствия дипломатических отношений со страной-агрессором и "месяца тишины" от украинских госорганов, его адвокаты обратились к государствам, которые имеют контакты с Россией, для того, чтобы сделать официальный запрос в российские реестры. 30 декабря он получил ответ, что не имеет российского гражданства.

Труханов обратился в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства с просьбой пересмотреть решение и доложить Владимиру Зеленскому, что у него нет гражданства страны-агрессора.

"Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это — неизменно", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": За экс-мэра Одессы Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации