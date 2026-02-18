Экс-мэр Одессы Труханов заявил, что получил официальное подтверждение: гражданства РФ у него нет
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, которые доказывают – у него нет гражданства РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Труханов написал в своих соцсетях.
Заявление экс-мэра Одессы
По словам Труханова, из-за отсутствия дипломатических отношений со страной-агрессором и "месяца тишины" от украинских госорганов, его адвокаты обратились к государствам, которые имеют контакты с Россией, для того, чтобы сделать официальный запрос в российские реестры. 30 декабря он получил ответ, что не имеет российского гражданства.
Труханов обратился в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства с просьбой пересмотреть решение и доложить Владимиру Зеленскому, что у него нет гражданства страны-агрессора.
"Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это — неизменно", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября 2025 года, набрала более 28 тысяч голосов — больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
- Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
- Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
- 15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.
- Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
- Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.
Стільки «напетляв», сидячи на посаді, з бандюками і московітами, що геть усе це і забув… Не ЗНАЄ, як і зеленський….
"А ша, так можна било?" (С) Пєньковскій, Мата Харі, Рєзун і інші.
Ха-ха-ха
россияне не настолько тупые, чтобы спалить своего ценного агента, чтобы подтвердить наличие российского гражданство.
На запрос шефа гестапо Мюллера, Сталин дал официальный ответ - Штирлиц не является гражданином и агентом СССР
А генераторы вместо больниц в рестораны и автомойки тоже не он отправил?
***** кацапский.