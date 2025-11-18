1 188 12
За экс-мэра Одессы Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации
За бывшего мэра Одессы Геннадии Труханове, который является фигурантом дела о "махинациях с землей", расследуемого с 2021 года, был полностью погашен залог в 42 млн грн. Внесение залога подтвердил адвокат Труханова Александр Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам защитника Труханова, 12 млн грн были внесены 17 ноября.
"Залог за Труханова фактически внес адвокат Лысак", - сказал адвокат в ответ на вопрос, кто именно заплатил деньги.
Адвокат добавил, что речь идет об участии более двух десятков человек, которые помогли финансово.
Что предшествовало
- Напомним, 31 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря.
- 29 октября девяти людям, среди которых экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместители и чиновники горсовета, сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.
- 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
- Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
Благодарные одесситы - любимому мэру. Последнее не пожалели.
Бо він уже переписав майно на діда тещі)))
ЦЕ МАБУТЬ ПСІХЛІКАРНЯ, а не держава
ЯКА ЗАСТАВА ПРИ ЗЛОЧИННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ??!? ?