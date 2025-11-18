РУС
За экс-мэра Одессы Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации

За экс-мэра Одессы Труханова внесли залог

За бывшего мэра Одессы Геннадии Труханове, который является фигурантом дела о "махинациях с землей", расследуемого с 2021 года, был полностью погашен залог в 42 млн грн. Внесение залога подтвердил адвокат Труханова Александр Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам защитника Труханова, 12 млн грн были внесены 17 ноября.

"Залог за Труханова фактически внес адвокат Лысак", - сказал адвокат в ответ на вопрос, кто именно заплатил деньги.

Адвокат добавил, что речь идет об участии более двух десятков человек, которые помогли финансово.

Что предшествовало

  • Напомним, 31 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря.
  • 29 октября девяти людям, среди которых экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместители и чиновники горсовета, сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.
  • 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.

+6
Мабуть вже й "зелений коридор" через кордон підготували?
18.11.2025 21:46
+3
Ось,що значить "Общак" .....
18.11.2025 22:20
+2
Коли вже будуть садити без застави??((
18.11.2025 21:50
Мабуть вже й "зелений коридор" через кордон підготували?
18.11.2025 21:46
Пішки чи повезуть, як зеленський для міндіча з обрізанцями, і виділив охорон і автом потурбувався?!? В ДУСі на це і кошторис, мабуть оформлять для службовців УДО !?! Вони ж для охорони на держслужбі, тому накази і виконують!!??
18.11.2025 22:36
Коли вже будуть садити без застави??((
18.11.2025 21:50
Адвокат додав, що йдеться про участь понад двох десятків осіб, які допомогли фінансово.

Благодарные одесситы - любимому мэру. Последнее не пожалели.
18.11.2025 21:51
лям долларів зібрали добрі люди
18.11.2025 21:54
Су...а, як донатити на дрони, то нема грошей
18.11.2025 22:10
відпустіть пацана на поруки судді, який втече разом із ним в країну з якої не видають.
Бо він уже переписав майно на діда тещі)))
Бо він уже переписав майно на діда тещі)))
18.11.2025 22:16
Ось,що значить "Общак" .....
18.11.2025 22:20
Для Одеської мафії на чолі з Галантерником - 1мільйон доларів - то не помітний дріб'язок.
18.11.2025 22:38
Вже побрили - а тут застава
18.11.2025 22:41
ЦЕ МАБУТЬ ПСІХЛІКАРНЯ, а не держава

ЯКА ЗАСТАВА ПРИ ЗЛОЧИННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ??!? ?
18.11.2025 22:57
ну с остальными грошами теперь на островке не пропадет
19.11.2025 00:26
 
 