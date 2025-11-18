За экс-мэра Одессы Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации

За бывшего мэра Одессы Геннадии Труханове, который является фигурантом дела о "махинациях с землей", расследуемого с 2021 года, был полностью погашен залог в 42 млн грн. Внесение залога подтвердил адвокат Труханова Александр Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам защитника Труханова, 12 млн грн были внесены 17 ноября.

"Залог за Труханова фактически внес адвокат Лысак", - сказал адвокат в ответ на вопрос, кто именно заплатил деньги.

Адвокат добавил, что речь идет об участии более двух десятков человек, которые помогли финансово.

Что предшествовало