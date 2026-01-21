Экс-мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста
Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Изменение меры пресечения
Сообщается, что Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.
- Ранее экс-мэру Одессы назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Дело Труханова
- Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
- Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
- Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
- Известно, что Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
- 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
- Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Головний інформпривід знайшли- рашистський паспорт
Але там вже від Татарівського СБУшніка, вовкою возвеличеного до БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА зробили ВІЙСЬКОВУ МІСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ ( першу в війні)
Далі мріють так само зробити- скинути виборну посаду мера в Києві та Дніпрі .
З Філатовим та Кличком вже занайшли приводи.
А там підуть інші руZZкоязичні міста України - скасування посади мера ., обраного народом
в Січні на контакт з Безерою вийшов підприємець Одеси з повним досье на шайку СБУшників імені ЗЕ-БАКАНОВА
Й чомусь після шкандалю з фотками Ваньки Баканова, вовка прикрившись стражданнями обезструмленного "не захищеного Кличком" відмінив зустріч з трампом в ДАВОСІ
А де Баканов?
А де "яйці по 17"?
Автопарк Тетяни Крупи, згідно з декларацією, поповнився новим "Porsche Cayenne" 2024 року випуску вартістю 6,78 мільйона гривень.
7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/ обравзапобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у 500 млн 1528 гривень.
Суд кілька разів продовжував тримання Крупи під вартою. З початкової суми застави у 500 мільйонів сума застави зменшилась до 20 млн грн.
У Тетяни Крупи в декларації за 2024 рік вказано у готівці 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які вилучили правоохоронці. У її чоловіка готівкою вилучили 3 мільйони174 тисячі доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень. Також Тетяна Крупа отримала попередню оплату - 595 тисяч доларів.
Під час обшуків у сім'ї Крупи знайшли готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах, нішах. 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро знайшли у робочому кабінеті Крупи.
https://suspilne.media/khmelnytskiy/1218788-novij-porsche-ta-miljoni-gotivki-deklaracia-eksgolovi-msek-tetani-krupi-pisla-vihodu-z-sizo/
У декларації за 2024 рік доходи Тетяни Крупи склав 2 мільйони 29 тисяч 482 гривні, її чоловіка - 5 мільйонів 218 тисяч 524 гривні.
вкрав мільйони, почесний чиновник, мер величезного міста!
Казав Вацлав Гавел:"Краще 5 місяців некомпетентності,чим 50 років корупції"