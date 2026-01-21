Экс-мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста

Суд заменил домашний арест Труханова на личное обязательство

Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Изменение меры пресечения

Сообщается, что Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

  • Ранее экс-мэру Одессы назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Дело Труханова

  • Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
  • Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
  • 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
  • Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Топ комментарии
+24
А де Крупа?
А де Баканов?
А де "яйці по 17"?
21.01.2026 18:26 Ответить
+23
ось і відсидів....
21.01.2026 18:25 Ответить
+12
вкрав палку ковбаси та пляшку горілки, сів на пару років.
вкрав мільйони, почесний чиновник, мер величезного міста!
21.01.2026 18:35 Ответить
ось і відсидів....
21.01.2026 18:25 Ответить
Скоро знову мерське крісло займе !
21.01.2026 18:38 Ответить
Не займе - не для того його гучно відсторонила-РИГОзЭлЭнь
Головний інформпривід знайшли- рашистський паспорт
Але там вже від Татарівського СБУшніка, вовкою возвеличеного до БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА зробили ВІЙСЬКОВУ МІСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ ( першу в війні)
Далі мріють так само зробити- скинути виборну посаду мера в Києві та Дніпрі .
З Філатовим та Кличком вже занайшли приводи.
А там підуть інші руZZкоязичні міста України - скасування посади мера ., обраного народом
21.01.2026 19:03 Ответить
21.01.2026 19:09 Ответить
В Жовтні Одесу захистили Лисаком - БРИГАДНИМ ГЕНЕРАЛОМ СБУ імені Зеленського , котрий рулив Дніпром...
в Січні на контакт з Безерою вийшов підприємець Одеси з повним досье на шайку СБУшників імені ЗЕ-БАКАНОВА
Й чомусь після шкандалю з фотками Ваньки Баканова, вовка прикрившись стражданнями обезструмленного "не захищеного Кличком" відмінив зустріч з трампом в ДАВОСІ
21.01.2026 19:13 Ответить
Та... Де барабани в сховищах?
21.01.2026 18:35 Ответить
декларація ексголови МСЕК Тетяни Крупи після виходу з СІЗО
Автопарк Тетяни Крупи, згідно з декларацією, поповнився новим "Porsche Cayenne" 2024 року випуску вартістю 6,78 мільйона гривень.

7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/ обравзапобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у 500 млн 1528 гривень.

Суд кілька разів продовжував тримання Крупи під вартою. З початкової суми застави у 500 мільйонів сума застави зменшилась до 20 млн грн.

У Тетяни Крупи в декларації за 2024 рік вказано у готівці 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які вилучили правоохоронці. У її чоловіка готівкою вилучили 3 мільйони174 тисячі доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень. Також Тетяна Крупа отримала попередню оплату - 595 тисяч доларів.
Під час обшуків у сім'ї Крупи знайшли готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах, нішах. 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро знайшли у робочому кабінеті Крупи.

У декларації за 2024 рік доходи Тетяни Крупи склав 2 мільйони 29 тисяч 482 гривні, її чоловіка - 5 мільйонів 218 тисяч 524 гривні.
21.01.2026 19:28 Ответить
Відпустили, бо перестав впливати на підняття рейтингу Оплескозалежного. Тим паче, що владу в Одесі все ж прибрали до рук Зе-ОПи..
21.01.2026 18:26 Ответить
Труханову припинили громадянство України ...і зараз по кацапському пашпорту спокійно виїде за кордон....
21.01.2026 18:26 Ответить
В нього ще грецький є..він що довбойоб на парашу їхати
21.01.2026 19:05 Ответить
випустили на люди під чесне слово - норм
21.01.2026 18:31 Ответить
А що ви хотіли. він же не ухилянт щоб йому 5 років тюрми дали за те що не хотів воювати. Шухрича відпустили. Трухана відпустили. Тепер можна і вібори проводити
21.01.2026 18:34 Ответить
Залишилось ще щоб з Сосії повернувся Януковощ, Кіля, Захарченко і остальна риговська мерзота. Тоді ***** погодиться на перемир'я якщо всій цій швалі дозволять приймати участь в виборах. А далі справа техніки, українцім ставлять умови, або голосуєте за цих міротворців або ***** завтра розносить ракетими все що залишилось від ваших міст. ***** якраз ракет і сотні тисяч шахедів наштампує за цей час
21.01.2026 18:39 Ответить
21.01.2026 18:35 Ответить
Класика.Дотягнуть,за строком давності закриють не Труханова,а кримінальне провадження.Ще можуть оформити угоду зі слідством.Суспільство як лохів розводять.Таке слідство, такі суди розігнати копняками під зад,нових набрати.
Казав Вацлав Гавел:"Краще 5 місяців некомпетентності,чим 50 років корупції"
21.01.2026 18:36 Ответить
а нових де візьмеш?! Прийдуть такі ж самі!
21.01.2026 18:50 Ответить
Незабаром "спливе" у Відні.
21.01.2026 18:38 Ответить
далі - тільки медаль від найвеличнішого яневтіка
21.01.2026 18:49 Ответить
Своє в углу відстояв... .
21.01.2026 18:50 Ответить
ПАрЄшалі....
21.01.2026 18:54 Ответить
Скільки і в який спосіб Галантерник заплатив Зеленському за поблажливе ставлення до свого кримінального компаньйона Труханова.?
21.01.2026 19:12 Ответить
Крокодил на свободе. А где Чебурашка?
21.01.2026 19:41 Ответить
А ми вже повірили що посадять. Фуф, пронесло.
21.01.2026 20:05 Ответить
Так воно ж невинне!!! Вы звьєрі, гаспада!
21.01.2026 20:46 Ответить
Суди ..судді як це роблять файно - Медведчука під шум вибухів...Дубинського зрадника і цього Трухана путніського теж під вибухи...То як будувати далі Україну ??? Ті хто мав жити щасливо з гідністю на війні і загиблий..Театр коловий..
21.01.2026 22:20 Ответить
22.01.2026 08:05 Ответить
***** ****** око не виклює.
22.01.2026 13:32 Ответить
 
 