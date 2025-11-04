554 2
Бывший мэр Одессы Труханов обжаловал меру пресечения
Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Лысак.
Когда состоится заседание - пока Апелляционный суд дату не назначил.
Что предшествовало
- Напомним, 31 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря.
- 29 октября девяти людям, среди которых экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместители и должностные лица горсовета, сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.
- 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
- Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
