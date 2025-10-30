Прокуратура будет просить домашний арест для Труханова из-за гибели людей во время непогоды
Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
31 октября состоится избрание меры пресечения по этому делу. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, прокуроры подготовили ходатайство именно о домашнем аресте круглосуточного режима.
Что предшествовало?
- Напомним,
30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
-
2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.
- Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
Зелені нікчеми роками не помічають коли мери чи чинуши крадуть та протягують ватну повістку, але коли треба когось прибрати - вигадують такі дебільні приводу за які потім той самий Гєна ще виграє суд десь в ЄС і змусить українських платників податків відшкодовувати йому роки недоотриманої зарплати.
Те що скрізь по всіх судах, прокуратурах, Бебах і бебехах правосуддя і не пахне, що всі ці правохренітельні грьобані органи працюють на замовлення влади і на охороні їхніх вонючих дуп - нам у більшості пофігу. А от політичного ворога - розпяти і четвертувати. Була диктатура пролетаріату при комуняках, а при нинішній незалежній ненці - диктатура охлократії.
Охлосу не дано зрозуміти що сторож міг одним поворотом ключа в дверях бомбосховища врятувати життя людей, а от Труханов навіть за все своє правління переробити ливнівку в Одессі до відповідності тропічних злив. Але охлосу пофіг - на плаху його, бо при ньому сонце не так гріє і вітер не в тому напрямі дме.