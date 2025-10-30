РУС
Прокуратура будет просить домашний арест для Труханова из-за гибели людей во время непогоды

Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

31 октября состоится избрание меры пресечения по этому делу. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, прокуроры подготовили ходатайство именно о домашнем аресте круглосуточного режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

  • Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жертвы из-за непогоды в Одессе: Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

+1
30.10.2025 14:42 Ответить
+1
службова недбалість...!? оцій кацапській паскуді !? це потужно !!!
30.10.2025 14:43 Ответить
+1
за службову недбалість що призвела до загибелі людей модна все керівництво країни і зсу притягнуть
30.10.2025 15:10 Ответить
30.10.2025 14:42 Ответить
службова недбалість...!? оцій кацапській паскуді !? це потужно !!!
30.10.2025 14:43 Ответить
Вообще, командир роты в армии отвечает за все, но есть Закон Украины " Про мисцеве самоврядування" Там немного по другому приоритеты поставлены.
30.10.2025 14:43 Ответить
Ну шо, Гена, обложили? Пора поднимать паруса . сниматься с якоря . смазывать лыжи . рвать когти . делать ноги . уё@ывать.
30.10.2025 14:57 Ответить
А ти думаєшь той зелений урод якого Зелене Головчмо призначить буде кращим?
30.10.2025 15:50 Ответить
Люди загинули(10 чоловік) і домашній арешт?
30.10.2025 15:05 Ответить
Труха звісно ватний урод, але що він мав робити в тій ситуації? Чаклувати зупинку дощу індіанським методом?
Зелені нікчеми роками не помічають коли мери чи чинуши крадуть та протягують ватну повістку, але коли треба когось прибрати - вигадують такі дебільні приводу за які потім той самий Гєна ще виграє суд десь в ЄС і змусить українських платників податків відшкодовувати йому роки недоотриманої зарплати.
30.10.2025 15:20 Ответить
Сторож на Троєщині не відкрив сховище вчасно, загинуло 2 людини, то сидів. А злодійкуватого кацапчика не можна посадити?
30.10.2025 15:08 Ответить
Да б****ь! Недаремно нам дебілам боженька послав це зелене опудало - в більшості ми ще іншого і не варті!
Те що скрізь по всіх судах, прокуратурах, Бебах і бебехах правосуддя і не пахне, що всі ці правохренітельні грьобані органи працюють на замовлення влади і на охороні їхніх вонючих дуп - нам у більшості пофігу. А от політичного ворога - розпяти і четвертувати. Була диктатура пролетаріату при комуняках, а при нинішній незалежній ненці - диктатура охлократії.
Охлосу не дано зрозуміти що сторож міг одним поворотом ключа в дверях бомбосховища врятувати життя людей, а от Труханов навіть за все своє правління переробити ливнівку в Одессі до відповідності тропічних злив. Але охлосу пофіг - на плаху його, бо при ньому сонце не так гріє і вітер не в тому напрямі дме.
30.10.2025 15:48 Ответить
за службову недбалість що призвела до загибелі людей модна все керівництво країни і зсу притягнуть
30.10.2025 15:10 Ответить
Прийде час, те буде. Ніхто не пробачить шашлики і злочинну недбалість чи умисел непідготовки до війни. Головне, щоб Зеленого знову не обрали, о то будем жити як в бульбастані...
30.10.2025 16:14 Ответить
 
 