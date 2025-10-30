Прокуратура будет просить домашний арест для Труханова из-за гибели людей во время непогоды

Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

31 октября состоится избрание меры пресечения по этому делу. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, прокуроры подготовили ходатайство именно о домашнем аресте круглосуточного режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Что предшествовало?

Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.

В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жертвы из-за непогоды в Одессе: Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж