Прокуратура проситиме домашній арешт для Труханова через загибель людей під час негоди

Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

31 жовтня відбудеться обрання запобіжного заходу в цій справі. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, прокурори підготували клопотання саме про домашній арешт цілодобового режиму.

Що передувало?

  • Нагадаємо,

    30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

  • 2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

+1
30.10.2025 14:42 Відповісти
+1
службова недбалість...!? оцій кацапській паскуді !? це потужно !!!
30.10.2025 14:43 Відповісти
+1
за службову недбалість що призвела до загибелі людей модна все керівництво країни і зсу притягнуть
30.10.2025 15:10 Відповісти
30.10.2025 14:42
службова недбалість...!? оцій кацапській паскуді !? це потужно !!!
30.10.2025 14:43
Вообще, командир роты в армии отвечает за все, но есть Закон Украины " Про мисцеве самоврядування" Там немного по другому приоритеты поставлены.
30.10.2025 14:43
Ну шо, Гена, обложили? Пора поднимать паруса . сниматься с якоря . смазывать лыжи . рвать когти . делать ноги . уё@ывать.
30.10.2025 14:57
А ти думаєшь той зелений урод якого Зелене Головчмо призначить буде кращим?
30.10.2025 15:50
Люди загинули(10 чоловік) і домашній арешт?
30.10.2025 15:05
Труха звісно ватний урод, але що він мав робити в тій ситуації? Чаклувати зупинку дощу індіанським методом?
Зелені нікчеми роками не помічають коли мери чи чинуши крадуть та протягують ватну повістку, але коли треба когось прибрати - вигадують такі дебільні приводу за які потім той самий Гєна ще виграє суд десь в ЄС і змусить українських платників податків відшкодовувати йому роки недоотриманої зарплати.
30.10.2025 15:20
Сторож на Троєщині не відкрив сховище вчасно, загинуло 2 людини, то сидів. А злодійкуватого кацапчика не можна посадити?
30.10.2025 15:08
Да б****ь! Недаремно нам дебілам боженька послав це зелене опудало - в більшості ми ще іншого і не варті!
Те що скрізь по всіх судах, прокуратурах, Бебах і бебехах правосуддя і не пахне, що всі ці правохренітельні грьобані органи працюють на замовлення влади і на охороні їхніх вонючих дуп - нам у більшості пофігу. А от політичного ворога - розпяти і четвертувати. Була диктатура пролетаріату при комуняках, а при нинішній незалежній ненці - диктатура охлократії.
Охлосу не дано зрозуміти що сторож міг одним поворотом ключа в дверях бомбосховища врятувати життя людей, а от Труханов навіть за все своє правління переробити ливнівку в Одессі до відповідності тропічних злив. Але охлосу пофіг - на плаху його, бо при ньому сонце не так гріє і вітер не в тому напрямі дме.
30.10.2025 15:48
за службову недбалість що призвела до загибелі людей модна все керівництво країни і зсу притягнуть
30.10.2025 15:10
Прийде час, те буде. Ніхто не пробачить шашлики і злочинну недбалість чи умисел непідготовки до війни. Головне, щоб Зеленого знову не обрали, о то будем жити як в бульбастані...
30.10.2025 16:14
 
 