Прокуратура проситиме домашній арешт для Труханова через загибель людей під час негоди
Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
31 жовтня відбудеться обрання запобіжного заходу в цій справі. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, прокурори підготували клопотання саме про домашній арешт цілодобового режиму.
Що передувало?
- Нагадаємо,
30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
-
2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.
- Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
- У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зелені нікчеми роками не помічають коли мери чи чинуши крадуть та протягують ватну повістку, але коли треба когось прибрати - вигадують такі дебільні приводу за які потім той самий Гєна ще виграє суд десь в ЄС і змусить українських платників податків відшкодовувати йому роки недоотриманої зарплати.
Те що скрізь по всіх судах, прокуратурах, Бебах і бебехах правосуддя і не пахне, що всі ці правохренітельні грьобані органи працюють на замовлення влади і на охороні їхніх вонючих дуп - нам у більшості пофігу. А от політичного ворога - розпяти і четвертувати. Була диктатура пролетаріату при комуняках, а при нинішній незалежній ненці - диктатура охлократії.
Охлосу не дано зрозуміти що сторож міг одним поворотом ключа в дверях бомбосховища врятувати життя людей, а от Труханов навіть за все своє правління переробити ливнівку в Одессі до відповідності тропічних злив. Але охлосу пофіг - на плаху його, бо при ньому сонце не так гріє і вітер не в тому напрямі дме.