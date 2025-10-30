Прокуратура проситиме домашній арешт для Труханова через загибель людей під час негоди

Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

31 жовтня відбудеться обрання запобіжного заходу в цій справі. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, прокурори підготували клопотання саме про домашній арешт цілодобового режиму.

Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби через загибель людей.

Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

