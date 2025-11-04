Колишній мер Одеси Труханов оскаржив запобіжний захід

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лисак.

Коли відбудеться засідання, наразі Апеляційний суд дату не назначив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня.

29 жовтня дев’ятьом людям, серед яких ексмер Одеси Геннадій Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Читайте також: Прокуратура проситиме домашній арешт для Труханова через загибель людей під час негоди