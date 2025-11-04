713 3
Колишній мер Одеси Труханов оскаржив запобіжний захід
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лисак.
Коли відбудеться засідання, наразі Апеляційний суд дату не назначив.
Що передувало
- Нагадаємо, 31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня.
- 29 жовтня дев’ятьом людям, серед яких ексмер Одеси Геннадій Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.
- 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
- Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар04.11.2025 15:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.11.2025 15:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар04.11.2025 17:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль