Круглосуточный домашний арест: Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Труханову

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры доказали тяжесть последствий

Как отмечается, прокуроры настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно существующих процессуальных рисков.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?