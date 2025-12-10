Круглосуточный домашний арест: Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Труханову
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры доказали тяжесть последствий
Как отмечается, прокуроры настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию.
По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно существующих процессуальных рисков.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
- Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
- Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
- Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
- Известно, что Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
- 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
- Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
