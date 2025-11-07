Залог в размере 42 млн грн: ВАКС изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Труханову в "земельном деле"
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову по уголовному делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины Одессы.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Залог увеличен до 42 млн грн
"7 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему мэру г. Одессы, который обвиняется в участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы", - говорится в сообщении.
Так, суд увеличил размер залога, определенный для обвиняемого, с 30 до 42 млн гривен, но отказал в удовлетворении ходатайства о взятии лица под стражу.
"Земельное дело" Труханова
Установлено, что в течение 2016-2019 годов члены преступной организации разработали схему противоправной передачи земельных участков для их дальнейшей застройки.
Так, земельные участки территориальной общины Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили деньги или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивали принятие соответствующего решения о передаче в аренду указанных участков.
По версии следствия, в результате таким образом было передано шесть участков на Аркадийском (Гагаринском) плато, улицах Варненской, Жаботинского и Академической. На этих территориях построены ЖК Sea View, Альтаир-3 и апарт-комплекс Морская резиденция.
Общий размер нанесенного ущерба согласно результатам экспертизы составляет 689 млн грн. Кроме того, установлены факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.
В начале октября 2021 года тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.
Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные – участниками совершения преступлений.
В марте Владимир Галантерник подтвердил, что, кроме рынка "Привоз", он контролирует крупнейший в Украине рынок промтоваров "7 километр", а также ряд ТРЦ в Одессе. При этом все эти активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.
Галантерника часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой, отмечая, что Галантерник возглавляет "бэк-офис" мэра Одессы Геннадия Труханова и является самым влиятельным в регионе политиком и самым богатым человеком. В то же время Галантерник не ведет публичной жизни в Украине, а вся его семья проживает в Лондоне.
В августе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование в отношении преступной организации по фактам незаконного завладения землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
Среди подозреваемых по делу – мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица – представители компаний-застройщиков и участники преступной организации – частные лица.
Один солдат безцінний , а 42 млн ніщо .
чи нехай 42 заплатить і нахєр на обмін в край матрйошок і балалайок , так теж буде нормально
Такий важливий доказ суд ігнорував?
спочатку буде гучно для всіх нас,а трохи пізніше занесуть грошенят..., і гена вже невинуватий ,ще й отримає відшкодування.