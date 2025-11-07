Застава в розмірі 42 млн грн: ВАКС змінив запобіжний захід ексмеру Одеси Труханову у "земельній справі"

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову у кримінальній справі щодо участі в злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Заставу збільшено до 42 млн грн

"07 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому меру м. Одеси, який обвинувачується в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси", - йдеться в повідомленні.

Так, суд збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого, із 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття особи під варту.

"Земельна справа" Труханова

Встановлено, що протягом 2016–2019 років члени злочинної організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їхньої подальшої забудови.

Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.

За версією слідства, у результаті таким чином було передано шість ділянок на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях зведені ЖК Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція.

Загальний розмір завданої шкоди згідно з результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

На початку жовтня 2021 року на той час генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.

Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками скоєння злочинів.

В березні Володимир Галантерник підтвердив, що, окрім ринку "Привоз", він контролює найбільший в Україні ринок промтоварів "7 кілометр", а також низку ТРЦ в Одесі. Водночас усі ці активи оформлені на номінальних власників чи офшори.

Галантерника часто в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, зазначаючи, що Галантерник очолює "бек-офіс" мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. Водночас Галантерник не веде публічного життя в Україні, а вся його сім'я проживає в Лондоні.

У серпня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.

Серед підозрюваних у справі осіб – мер Одеси Геннадій Труханов, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.