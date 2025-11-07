Застава в розмірі 42 млн грн: ВАКС змінив запобіжний захід ексмеру Одеси Труханову у "земельній справі"
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову у кримінальній справі щодо участі в злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Заставу збільшено до 42 млн грн
"07 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому меру м. Одеси, який обвинувачується в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси", - йдеться в повідомленні.
Так, суд збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого, із 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття особи під варту.
"Земельна справа" Труханова
Встановлено, що протягом 2016–2019 років члени злочинної організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їхньої подальшої забудови.
Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.
За версією слідства, у результаті таким чином було передано шість ділянок на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях зведені ЖК Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція.
Загальний розмір завданої шкоди згідно з результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.
На початку жовтня 2021 року на той час генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.
Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками скоєння злочинів.
В березні Володимир Галантерник підтвердив, що, окрім ринку "Привоз", він контролює найбільший в Україні ринок промтоварів "7 кілометр", а також низку ТРЦ в Одесі. Водночас усі ці активи оформлені на номінальних власників чи офшори.
Галантерника часто в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, зазначаючи, що Галантерник очолює "бек-офіс" мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. Водночас Галантерник не веде публічного життя в Україні, а вся його сім'я проживає в Лондоні.
У серпня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.
Серед підозрюваних у справі осіб – мер Одеси Геннадій Труханов, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.
Один солдат безцінний , а 42 млн ніщо .
чи нехай 42 заплатить і нахєр на обмін в край матрйошок і балалайок , так теж буде нормально
Суддя Валерія Чорна відсудила у держави майже 2 мільйони гривень суддівської винагороди
від admin | Лют 4, 2025 | Новини, Публікації | 0 коментарів
Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорнавідсудила у держави 1 721 099 гривеньнедоотриманої суддівської винагороди. Ця сума стосується періоду з 1 січня 2021 року до 31 березня 2024 року. Про це стало відомо з її повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, опублікованого 10 грудня 2024 року.
Рішення суду та його наслідки
Київський адміністративний суд 10 жовтня 2024 року ухвалив рішення про стягнення коштів на користь судді Валерії Чорної у справі №320/27637/24. Рішення набрало законної сили 12 листопада 2024 року, а вже 2 грудня 2024 року суддя отримала вказану суму.
Підстави позову
Валерія Чорна звернулася до Київського окружного адміністративного суду із позовом до ВАКСу, вимагаючи визнати протиправними дії суду щодо нарахування та виплати їй суддівської винагороди. Вона посилалася на те, що винагорода мала розраховуватися виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді. За її словами, сума недоотриманої винагороди становить 1 721 099,14 гривень.
Колізія в законодавстві
Суд у своєму рішенні зазначив, що в національному законодавстві існує колізія між двома нормативно-правовими актами. Для її подолання було застосовано принцип пріоритетності норм спеціального закону, зокрема Закону № 1402-VIII («Про судоустрій та статус суддів»), над загальними нормами Закону №966-XIV («Про прожитковий мінімум»).
Майновий стан судді
Раніше ЗМІ повідомляли, що Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала елітний автомобіль BMW X6 з салону, вартість якого може сягати 100 тисяч доларів. Крім того, у грудні 2023 року суддя стала власницею земельної ділянки та невеликого будинку в Борисполі, що під Києвом.
Суддя пояснила свої придбання тим, що має право на особисте задоволення:
«Я тут, я не виїжджала за кордон і не припиняла свою роботу. У мене є заощадження, вони накопичуються, тому що я їх не витрачаю, окрім допомоги на ЗСУ та покриття витрат на проживання. Має бути якесь особисте задоволення, вважаю, я заслужила на це».
За матеріалами https://www.slidstvo.info/news/suddia-antykorsudu-valeriia-chorna-vidsudyla-u-derzhavy-mayzhe-2-milyony-hryven-suddivskoi-vynahorody/ «Слідство.Інфо»
Такий важливий доказ суд ігнорував?
спочатку буде гучно для всіх нас,а трохи пізніше занесуть грошенят..., і гена вже невинуватий ,ще й отримає відшкодування.