Цілодобовий домашній арешт: Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Труханову

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Прокурори довели тяжкість наслідків

Як зазначається, прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

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Досудове розслідування триває.

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