Цілодобовий домашній арешт: Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Труханову
Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Прокурори довели тяжкість наслідків
Як зазначається, прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.
За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.
Досудове розслідування триває.
Що передувало?
- Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
- Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
- У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
- Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
- Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
- 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
- Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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