Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-мэру Одессы Труханову еще на месяц

труханов

Печерский райсуд Киева 23 декабря продлил меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову еще на один месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил адвокат Александр Лысак.

Решение суда

Ранее Труханову назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 10 декабря суд отказался удовлетворить апелляцию экс-мэра Одессы относительно меры пресечения.

Решением суда эта мера пресечения была продлена еще на месяц.

Что предшествовало?

  • Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них - ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
  • Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
  • 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
  • Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ще не всі гроші витрусили
31.12.2025 18:35 Ответить
"- Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
-Садитесь
-Спасибо, я постою."
31.12.2025 18:46 Ответить
А можна його на фронт разом з ківа-ловим 😁
31.12.2025 18:47 Ответить
Це ж треба, який суворий вирок!!! Прийдеться в колі сім'ї вдома Новий рік зустрічати. Більш суворого вироку годі й придумати...
31.12.2025 18:55 Ответить
Це дуже важке випробовування: шампанське, ікра, лобстери, - і неможливо вибігти в магазин по вермішель.
31.12.2025 19:17 Ответить
навіть дивно - дали б заставу розміром в "зимню тисячю"
і лети голуба опезежешна куди твоя прикацаплена душа бажає...
31.12.2025 19:31 Ответить
 
 