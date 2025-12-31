Суд продовжив цілодобовий домашній арешт ексмеру Одеси Труханову ще на місяць

Печерський райсуд Києва 23 грудня продовжив запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову ще на один місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.

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Рішення суду

Раніше Труханову призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 10 грудня суд відмовився задовольнити апеляцію ексмера Одеси щодо запобіжного заходу.

Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

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Що передувало?

Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.

Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.

У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.

Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.

Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.

Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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