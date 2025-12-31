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Новини Справа Труханова
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Суд продовжив цілодобовий домашній арешт ексмеру Одеси Труханову ще на місяць

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Печерський райсуд Києва 23 грудня продовжив запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову ще на один місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.

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Рішення суду

Раніше Труханову призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 10 грудня суд відмовився задовольнити апеляцію ексмера Одеси щодо запобіжного заходу.

Рішенням суду цей запобіжний захід продовжили ще на місяць.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
  • Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
  • Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
  • 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
  • Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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