Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту
Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.
Про це "Суспільному" повідомив адвокат Олександр Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.
- Раніше ексмеру Одеси призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
- Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
- У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
- Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
- Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
- 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
- Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головний інформпривід знайшли- рашистський паспорт
Але там вже від Татарівського СБУшніка, вовкою возвеличеного до БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА зробили ВІЙСЬКОВУ МІСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ ( першу в війні)
Далі мріють так само зробити- скинути виборну посаду мера в Києві та Дніпрі .
З Філатовим та Кличком вже занайшли приводи.
А там підуть інші руZZкоязичні міста України - скасування посади мера ., обраного народом
в Січні на контакт з Безерою вийшов підприємець Одеси з повним досье на шайку СБУшників імені ЗЕ-БАКАНОВА
Й чомусь після шкандалю з фотками Ваньки Баканова, вовка прикрившись стражданнями обезструмленного "не захищеного Кличком" відмінив зустріч з трампом в ДАВОСІ
А де Баканов?
А де "яйці по 17"?
Автопарк Тетяни Крупи, згідно з декларацією, поповнився новим "Porsche Cayenne" 2024 року випуску вартістю 6,78 мільйона гривень.
7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/ обравзапобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у 500 млн 1528 гривень.
Суд кілька разів продовжував тримання Крупи під вартою. З початкової суми застави у 500 мільйонів сума застави зменшилась до 20 млн грн.
У Тетяни Крупи в декларації за 2024 рік вказано у готівці 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які вилучили правоохоронці. У її чоловіка готівкою вилучили 3 мільйони174 тисячі доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень. Також Тетяна Крупа отримала попередню оплату - 595 тисяч доларів.
Під час обшуків у сім'ї Крупи знайшли готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах, нішах. 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро знайшли у робочому кабінеті Крупи.
https://suspilne.media/khmelnytskiy/1218788-novij-porsche-ta-miljoni-gotivki-deklaracia-eksgolovi-msek-tetani-krupi-pisla-vihodu-z-sizo/
У декларації за 2024 рік доходи Тетяни Крупи склав 2 мільйони 29 тисяч 482 гривні, її чоловіка - 5 мільйонів 218 тисяч 524 гривні.
вкрав мільйони, почесний чиновник, мер величезного міста!
Казав Вацлав Гавел:"Краще 5 місяців некомпетентності,чим 50 років корупції"