УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11394 відвідувача онлайн
Новини Підозра Труханову Справа Труханова
2 151 29

Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту

Суд замінив домашній арешт Труханова на особисте зобов’язання

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат Олександр Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміна запобіжного заходу

Повідомляється, що Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

  • Раніше ексмеру Одеси призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Справа Труханова

  • Нагадаємо, 30 вересня потужна злива призвела до масштабних руйнувань і людських жертв в Одесі. Тоді загинули 10 людей, серед них дитина. Багато жителів залишилися без майна, постраждало критичне обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону.
  • Напередодні ЗМІ інформували, що ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру.
  • У Нацполіції інформацію підтвердили та зазначили, що Труханову і посадовцям Одеської міськради повідомили про підозри.
  • Прокуратура планує подати клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова.
  • Відомо, що Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
  • 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель 9 людей.
  • Пізніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

Труханов Геннадій (410) запобіжний захід (657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
А де Крупа?
А де Баканов?
А де "яйці по 17"?
показати весь коментар
21.01.2026 18:26 Відповісти
+23
ось і відсидів....
показати весь коментар
21.01.2026 18:25 Відповісти
+12
вкрав палку ковбаси та пляшку горілки, сів на пару років.
вкрав мільйони, почесний чиновник, мер величезного міста!
показати весь коментар
21.01.2026 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.01.2026 18:25 Відповісти
Скоро знову мерське крісло займе !
показати весь коментар
21.01.2026 18:38 Відповісти
Не займе - не для того його гучно відсторонила-РИГОзЭлЭнь
Головний інформпривід знайшли- рашистський паспорт
Але там вже від Татарівського СБУшніка, вовкою возвеличеного до БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА зробили ВІЙСЬКОВУ МІСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ ( першу в війні)
Далі мріють так само зробити- скинути виборну посаду мера в Києві та Дніпрі .
З Філатовим та Кличком вже занайшли приводи.
А там підуть інші руZZкоязичні міста України - скасування посади мера ., обраного народом
показати весь коментар
21.01.2026 19:03 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 19:09 Відповісти
В Жовтні Одесу захистили Лисаком - БРИГАДНИМ ГЕНЕРАЛОМ СБУ імені Зеленського , котрий рулив Дніпром...
в Січні на контакт з Безерою вийшов підприємець Одеси з повним досье на шайку СБУшників імені ЗЕ-БАКАНОВА
Й чомусь після шкандалю з фотками Ваньки Баканова, вовка прикрившись стражданнями обезструмленного "не захищеного Кличком" відмінив зустріч з трампом в ДАВОСІ
показати весь коментар
21.01.2026 19:13 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 18:26 Відповісти
Та... Де барабани в сховищах?
показати весь коментар
21.01.2026 18:35 Відповісти
декларація ексголови МСЕК Тетяни Крупи після виходу з СІЗО
Автопарк Тетяни Крупи, згідно з декларацією, поповнився новим "Porsche Cayenne" 2024 року випуску вартістю 6,78 мільйона гривень.

7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/ обравзапобіжний захід Тетяни Крупі у вигляді тримання під вартою із заставою у 500 млн 1528 гривень.

Суд кілька разів продовжував тримання Крупи під вартою. З початкової суми застави у 500 мільйонів сума застави зменшилась до 20 млн грн.

У Тетяни Крупи в декларації за 2024 рік вказано у готівці 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які вилучили правоохоронці. У її чоловіка готівкою вилучили 3 мільйони174 тисячі доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень. Також Тетяна Крупа отримала попередню оплату - 595 тисяч доларів.
Під час обшуків у сім'ї Крупи знайшли готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у шафах, шухлядах, нішах. 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро знайшли у робочому кабінеті Крупи.

https://suspilne.media/khmelnytskiy/1218788-novij-porsche-ta-miljoni-gotivki-deklaracia-eksgolovi-msek-tetani-krupi-pisla-vihodu-z-sizo/

У декларації за 2024 рік доходи Тетяни Крупи склав 2 мільйони 29 тисяч 482 гривні, її чоловіка - 5 мільйонів 218 тисяч 524 гривні.
показати весь коментар
21.01.2026 19:28 Відповісти
Відпустили, бо перестав впливати на підняття рейтингу Оплескозалежного. Тим паче, що владу в Одесі все ж прибрали до рук Зе-ОПи..
показати весь коментар
21.01.2026 18:26 Відповісти
Труханову припинили громадянство України ...і зараз по кацапському пашпорту спокійно виїде за кордон....
показати весь коментар
21.01.2026 18:26 Відповісти
В нього ще грецький є..він що довбойоб на парашу їхати
показати весь коментар
21.01.2026 19:05 Відповісти
випустили на люди під чесне слово - норм
показати весь коментар
21.01.2026 18:31 Відповісти
А що ви хотіли. він же не ухилянт щоб йому 5 років тюрми дали за те що не хотів воювати. Шухрича відпустили. Трухана відпустили. Тепер можна і вібори проводити
показати весь коментар
21.01.2026 18:34 Відповісти
Залишилось ще щоб з Сосії повернувся Януковощ, Кіля, Захарченко і остальна риговська мерзота. Тоді ***** погодиться на перемир'я якщо всій цій швалі дозволять приймати участь в виборах. А далі справа техніки, українцім ставлять умови, або голосуєте за цих міротворців або ***** завтра розносить ракетими все що залишилось від ваших міст. ***** якраз ракет і сотні тисяч шахедів наштампує за цей час
показати весь коментар
21.01.2026 18:39 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 18:35 Відповісти
Класика.Дотягнуть,за строком давності закриють не Труханова,а кримінальне провадження.Ще можуть оформити угоду зі слідством.Суспільство як лохів розводять.Таке слідство, такі суди розігнати копняками під зад,нових набрати.
Казав Вацлав Гавел:"Краще 5 місяців некомпетентності,чим 50 років корупції"
показати весь коментар
21.01.2026 18:36 Відповісти
а нових де візьмеш?! Прийдуть такі ж самі!
показати весь коментар
21.01.2026 18:50 Відповісти
Незабаром "спливе" у Відні.
показати весь коментар
21.01.2026 18:38 Відповісти
далі - тільки медаль від найвеличнішого яневтіка
показати весь коментар
21.01.2026 18:49 Відповісти
Своє в углу відстояв... .
показати весь коментар
21.01.2026 18:50 Відповісти
ПАрЄшалі....
показати весь коментар
21.01.2026 18:54 Відповісти
Скільки і в який спосіб Галантерник заплатив Зеленському за поблажливе ставлення до свого кримінального компаньйона Труханова.?
показати весь коментар
21.01.2026 19:12 Відповісти
Крокодил на свободе. А где Чебурашка?
показати весь коментар
21.01.2026 19:41 Відповісти
А ми вже повірили що посадять. Фуф, пронесло.
показати весь коментар
21.01.2026 20:05 Відповісти
Так воно ж невинне!!! Вы звьєрі, гаспада!
показати весь коментар
21.01.2026 20:46 Відповісти
Суди ..судді як це роблять файно - Медведчука під шум вибухів...Дубинського зрадника і цього Трухана путніського теж під вибухи...То як будувати далі Україну ??? Ті хто мав жити щасливо з гідністю на війні і загиблий..Театр коловий..
показати весь коментар
21.01.2026 22:20 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 08:05 Відповісти
***** ****** око не виклює.
показати весь коментар
22.01.2026 13:32 Відповісти
 
 