Труханову продлили процессуальные обязанности еще на 2 месяца, - ВАКС
Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца полномочия бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова.
Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему городскому голове Одессы срок действия процессуальных обязанностей до 17 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Какие обязанности?
Так, обвиняемый должен:
- являться по каждому требованию суда;
- не покидать пределы города Одессы и Одесской области без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Отмечается, что экс-мэр Одессы обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Дело Труханова
- Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
- Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
- В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
- Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
- Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
- 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
- Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- 21 января 2026 года Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство.
- ПозжеГеннадийТруханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, доказывающие, что у него нет гражданства РФ.
