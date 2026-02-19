РУС
170 2

Труханову продлили процессуальные обязанности еще на 2 месяца, - ВАКС

Труханову продлены процессуальные обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца полномочия бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему городскому голове Одессы срок действия процессуальных обязанностей до 17 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Какие обязанности?

Так, обвиняемый должен:

  • являться по каждому требованию суда;
  • не покидать пределы города Одессы и Одесской области без разрешения суда;
  • сообщать суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Отмечается, что экс-мэр Одессы обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Дело Труханова

  • Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
  • Накануне СМИ информировали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
  • 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
  • Позже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 21 января 2026 года Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство.
  • ПозжеГеннадийТруханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, доказывающие, что у него нет гражданства РФ.

Автор: 

Труханов Геннадий (57) Антикоррупционный суд (289) мера пресечения (251)
Каламойський, шуфрич, труханов, …. Ніхто на них, так і не вчиняє спроб убивства, як на зеленського ???
показать весь комментарий
19.02.2026 15:01 Ответить
А коли вже нарешті ВАКС згадає про справу майже десятилітньої давнини, по якій Труханов з товаришами "нагрів" міський бюджет як мінімум на 92 млн.грн? АУ, ВАКС!
показать весь комментарий
19.02.2026 15:06 Ответить
 
 