РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13198 посетителей онлайн
Новости Подозрение Труханову Дело Труханова
169 3

Труханову продлены процессуальные обязательства до 1 августа, - ВАКС

Труханову продлены процессуальные обязательства

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца процессуальные обязательства бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего мэра Одессы, до 1 августа 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Труханову продлили процессуальные обязательства еще на 2 месяца, - ВАКС

Какие обязанности?

Так, обвиняемый обязан:

  • являться по каждому требованию суда;
  • не покидать Одессу и Одесскую область без разрешения суда;
  • сообщать суду об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными лицами;
  • сдать документы для выезда из Украины и въезда в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте: После увольнения экс-мэра Одессы Труханову выплатили более полумиллиона гривен за неиспользованные отпуска

Отмечается, что в случае невыполнения возложенных обязанностей к обвиняемому может быть применена более жесткая мера пресечения или наложен денежный штраф.

Дело Труханова

  • Напомним, 30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.
  • Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову лишили гражданства Украины из-за наличия у него действующего российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов.
  • 31 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек.
  • Позже бывший мэр Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 21 января 2026 года Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство.
  • Позже Геннадий Труханов заявил, что через своих адвокатов получил официальные юридические документы из российского реестра, доказывающие, что у него нет гражданства РФ.

Автор: 

Труханов Геннадий (348) Антикоррупционный суд (1426)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зараз шось робиться шоб "злива" не повторилась?
показать весь комментарий
01.06.2026 13:19 Ответить
А вона і не припинялась злива зеленої блювоти
показать весь комментарий
01.06.2026 13:23 Ответить
Чергове ШОУ, від отих портновських з доброчесністю і маєтками, в суддівських рясах!! Насралов і каламойський з фірташем, мабуть уже висловили глибоку стурбованість, в очі татарову???
показать весь комментарий
01.06.2026 13:43 Ответить
 
 