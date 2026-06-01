Труханову продлены процессуальные обязательства до 1 августа, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца процессуальные обязательства бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего мэра Одессы, до 1 августа 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Какие обязанности?

Так, обвиняемый обязан:

являться по каждому требованию суда;

не покидать Одессу и Одесскую область без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

сдать документы для выезда из Украины и въезда в Украину;

носить электронное средство контроля.

Отмечается, что в случае невыполнения возложенных обязанностей к обвиняемому может быть применена более жесткая мера пресечения или наложен денежный штраф.

Дело Труханова