"Только реальное наказание": ВАКС обнародовал приговор Князеву

Высший антикоррупционный суд обнародовал приговор в отношении экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что соглашение со следствием Князев заключил еще 18 мая в присутствии защитника. Соглашение согласовано с руководителем САП.

Экс-глава ВС подтвердил, что "соглашение подписано им по собственной инициативе и при отсутствии какого-либо насилия, принуждения или угроз. Заверил, что его волеизъявление было свободным и не обремененным влиянием каких-либо других обстоятельств, кроме тех, что предусмотрены в соглашении".

Адвокат Князева пояснил, что заключение соглашения стало "результатом изучения доказательств стороны обвинения в ходе судебного разбирательства".

Согласно соглашению, бывший председатель ВС обязался полностью и безоговорочно признать свою вину в судебном разбирательстве в объеме предъявленного обвинения.

Также он сообщил о готовности сотрудничать в раскрытии противоправной деятельности других лиц, давать правдивые и подробные показания о причастности и роли таких лиц в совершении коррупционных уголовных правонарушений.

Согласно приговору Князева "обеспечил предоставление письменного согласия на перечисление для поддержки Вооруженных Сил Украины денежных средств в сумме 1 000 000 долларов США, изъятых во время обыска 15-16.05.2023 в его рабочем кабинете. Соответствующее нотариально заверенное согласие приобщено к материалам судебного дела".

"В связи с этим денежные средства в сумме 1 000 000 долларов США, хранящиеся в индивидуальном сейфе Национального бюро в уполномоченном банке вещественных доказательств (квитанция № 569 от 22.08.2023), подлежат перечислению на поддержку Вооруженных Сил Украины через Благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд "Вернись живым".

Кроме того, обвиняемый в судебном заседании подтвердил, что денежные средства в размере 104 600 долларов США, изъятые во время обыска 15-16.2023 в его рабочем кабинете, являются его частной собственностью. Настаивал на перечислении таких средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Тем самым обвиняемый выполнил взятые на себя обязательства и в этой части.

При указанных обстоятельствах денежные средства в сумме 104 600 долларов США, хранящиеся в индивидуальном сейфе Национального бюро в уполномоченном банке вещественных доказательств (квитанция № 569 от 22.08.2023), подлежат перечислению на поддержку Вооруженных Сил Украины через Благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд "Вернись живым", — говорится в тексте приговора.

Также у Князева конфискуют квартиру, дом, более $200 тыс. личных сбережений, а также $1,25 млн, которые были предметом неправомерной выгоды — $548 700, изъятые из кабинета в Верховном суде, еще $450 тысяч, и $250 тысяч, найденные в квартире Князева.

В приговоре говорится, что владелец "Ferrexpo AG" (Константин Жеваго. — Ред.) согласился дать $2 млн взятки судьям Большой палаты Верховного суда, из которых $1,8 млн — Князеву.

"Таким образом, только реальное наказание является той важной составляющей данного соглашения, которая подчеркивает общественный интерес, неотвратимость наказания и восстановление доверия к правосудию", — говорится в приговоре.

Ранее сообщалось, что ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере в мае 2023 года.

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Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета

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