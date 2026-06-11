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Новости Дело судьи ВС Князева
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"Только реальное наказание": ВАКС обнародовал приговор Князеву

Дело Всеволода Князева: ВАКС обнародовал текст приговора

Высший антикоррупционный суд обнародовал приговор в отношении экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что соглашение со следствием Князев заключил еще 18 мая в присутствии защитника. Соглашение согласовано с руководителем САП.

Экс-глава ВС подтвердил, что "соглашение подписано им по собственной инициативе и при отсутствии какого-либо насилия, принуждения или угроз. Заверил, что его волеизъявление было свободным и не обремененным влиянием каких-либо других обстоятельств, кроме тех, что предусмотрены в соглашении".

Адвокат Князева пояснил, что заключение соглашения стало "результатом изучения доказательств стороны обвинения в ходе судебного разбирательства".

Согласно соглашению, бывший председатель ВС обязался полностью и безоговорочно признать свою вину в судебном разбирательстве в объеме предъявленного обвинения.

Также он сообщил о готовности сотрудничать в раскрытии противоправной деятельности других лиц, давать правдивые и подробные показания о причастности и роли таких лиц в совершении коррупционных уголовных правонарушений.

Согласно приговору Князева "обеспечил предоставление письменного согласия на перечисление для поддержки Вооруженных Сил Украины денежных средств в сумме 1 000 000 долларов США, изъятых во время обыска 15-16.05.2023 в его рабочем кабинете. Соответствующее нотариально заверенное согласие приобщено к материалам судебного дела".

"В связи с этим денежные средства в сумме 1 000 000 долларов США, хранящиеся в индивидуальном сейфе Национального бюро в уполномоченном банке вещественных доказательств (квитанция № 569 от 22.08.2023), подлежат перечислению на поддержку Вооруженных Сил Украины через Благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд "Вернись живым".

Кроме того, обвиняемый в судебном заседании подтвердил, что денежные средства в размере 104 600 долларов США, изъятые во время обыска 15-16.2023 в его рабочем кабинете, являются его частной собственностью. Настаивал на перечислении таких средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Тем самым обвиняемый выполнил взятые на себя обязательства и в этой части.

При указанных обстоятельствах денежные средства в сумме 104 600 долларов США, хранящиеся в индивидуальном сейфе Национального бюро в уполномоченном банке вещественных доказательств (квитанция № 569 от 22.08.2023), подлежат перечислению на поддержку Вооруженных Сил Украины через Благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд "Вернись живым", — говорится в тексте приговора.

Также у Князева конфискуют квартиру, дом, более $200 тыс. личных сбережений, а также $1,25 млн, которые были предметом неправомерной выгоды — $548 700, изъятые из кабинета в Верховном суде, еще $450 тысяч, и $250 тысяч, найденные в квартире Князева.

В приговоре говорится, что владелец "Ferrexpo AG" (Константин Жеваго. — Ред.) согласился дать $2 млн взятки судьям Большой палаты Верховного суда, из которых $1,8 млн — Князеву.

"Таким образом, только реальное наказание является той важной составляющей данного соглашения, которая подчеркивает общественный интерес, неотвратимость наказания и восстановление доверия к правосудию", — говорится в приговоре.

Ранее сообщалось, что ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого уличили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере в мае 2023 года.

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Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета

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Автор: 

приговор (1326) Антикоррупционный суд (1428) Князев Всеволод (78)
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Топ комментарии
+4
Не зрозуміло, він сяде, чи вже відкупився, і непогано доживатиме на те, що залишилося " по сусеках"...?!...
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11.06.2026 11:38 Ответить
+4
5 років -то взагалі ніщо!! Як за ***********! Через 2 роки вийде на УДО...до мільйонів захованих та секретної нерухомості за кордоном....Яка ганьба.....
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11.06.2026 11:56 Ответить
+3
Князев... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеська національна юридична академія. Окадемія т. Підрахуя? дала потужний старт т. Князеву. Напевно щось неДоВчили, якщо попався ?
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11.06.2026 11:38 Ответить
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Князев... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеська національна юридична академія. Окадемія т. Підрахуя? дала потужний старт т. Князеву. Напевно щось неДоВчили, якщо попався ?
показать весь комментарий
11.06.2026 11:38 Ответить
Не зрозуміло, він сяде, чи вже відкупився, і непогано доживатиме на те, що залишилося " по сусеках"...?!...
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11.06.2026 11:38 Ответить
То може, колись ВАКС нарешті й справу "Краяна" згадає?
Майже 10 років тому посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.
У липні 2020 року Малиновський районний суд виправдав всіх фігурантів цієї справи!!!
"На обвинувачуваних у справі заводу "Краян" Геннадія Труханова, Павла Вугельмана, Олексія Спектора, Володимира Родіонова та Василя Шкрябая не накладатимуть додаткові обов'язки. https://suspilne.media/537333-sprava-kraan-vaks-vidmovivsa-nakladati-dodatkovi-obovazki-na-truhanova/ Відповідне клопотання САП не задовольнив Вищий антикорупційний суд." /26 липня 2023/
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11.06.2026 11:40 Ответить
Так, а який срок на кічі він проведе? Тільки не у віпкамері, а серед звичайних уркіа, де буде стдіти га звичайній параші, підносити чи заварювати чифір маститим уркам?
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11.06.2026 11:47 Ответить
5 років -то взагалі ніщо!! Як за ***********! Через 2 роки вийде на УДО...до мільйонів захованих та секретної нерухомості за кордоном....Яка ганьба.....
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11.06.2026 11:56 Ответить
Здав Жеваго
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11.06.2026 11:56 Ответить
Бажаю, щоб всі зелені крадії мали хоча б таке покарання!🍾🥂
Хоча, звісно, це ніщо в порівнянні з крадіжкою хліба в магазині.
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11.06.2026 12:00 Ответить
Отже сидіти не буде, бо відкупився!
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11.06.2026 12:06 Ответить
З 5 років він вже нічого не сидітиме, піде по закону Савченко. От 5 років вже минуло. В через 3 стане суддею чи прокурором.
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11.06.2026 12:24 Ответить
Пишуть, що НАБУ і САП провели обшуки в офісах Фінмоніторингу.
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11.06.2026 12:36 Ответить
И оказалось что не Верховный Суд у нас, а суки
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11.06.2026 12:39 Ответить
Отменить нежно все их сучьи решения от момента вступления в должности
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11.06.2026 12:40 Ответить
 
 