РФ может активизировать инфильтрацию после ухудшения погоды, - 1 ОШП

Украинские военные ожидают активизации российской тактики проникновения вглубь украинских позиций после ухудшения погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов.

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По его словам, из-за снижения видимости и ухудшения условий для наблюдения противник может получить больше возможностей для скрытого продвижения.

"Также существенно снизится маскировка, соответственно увеличится зона действия. И мы готовимся к этому периоду. Мы понимаем, что в условиях отсутствия наблюдения очень актуальным станет минирование, именно противопехотное", — отметил военный.

Оккупанты могут использовать квадроциклы и грузовики

Филатов предполагает, что в сложных погодных условиях российские военные вновь будут пытаться применять технику для более быстрого преодоления отдельных участков местности.

По его словам, речь, вероятно, пойдет не о бронированной технике, а о транспорте с высокой проходимостью — квадроциклах, автомобилях повышенной проходимости и грузовиках типа "Уралов".

"Мы готовимся к тому, что противник вновь будет в сложных погодных условиях пытаться применять технику. Скорее всего, это будет не бронированная техника, а техника с улучшенными ходовыми качествами", — пояснил он.

По словам командира, таким образом россияне могут пытаться быстрее преодолевать местность и глубже проникать в украинские боевые порядки, используя проблемы с наблюдением и нехватку личного состава в Силах обороны.

Проблемы с инфраструктурой оккупированных территорий не изменили тактику РФ

Филатов также заявил, что проблемы с инфраструктурой на оккупированных территориях пока не привели к заметным изменениям в характере действий российских войск.

В то же время он привел пример Токмака, где, по его словам, из-за повреждений инфраструктуры электроснабжение фактически отсутствует.

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"В населенном пункте, в городе Токмаке, за последние полтора месяца один день на час появился свет, но тут же исчез, потому что противник не смог обеспечить функционирование инфраструктуры, поскольку по ней постоянно наносятся удары", — рассказал военный.

Логистика является одной из главных проблем

Отдельно командир 1-го ОШП подчеркнул проблемы с логистикой и обеспечением подразделений транспортом.

По его словам, военным постоянно нужны автомобили для подразделений БПЛА, подвоза и других логистических задач. В то же время российские войска регулярно уничтожают транспорт.

"Традиционно мы постоянно собираем средства на пикапы и микроавтобусы, которые противник постоянно уничтожает", — отметил Филатов.

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