РФ може активізувати інфільтрацію після погіршення погоди, - 1 ОШП

Українські військові очікують активізації російської тактики проникнення вглиб українських позицій після погіршення погодних умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов.

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За його словами, через зниження видимості та погіршення умов для спостереження противник може отримати більше можливостей для прихованого просування.

"Також суттєво знизиться маскування, відповідно буде збільшення кіл-зони. І готуємося до цього періоду. Ми розуміємо, що за відсутністю спостереження дуже актуальним буде мінування, саме протипіхотне", - зазначив військовий.

Окупанти можуть використовувати квадроцикли та вантажівки

Філатов припускає, що в складних погодних умовах російські військові знову намагатимуться застосовувати техніку для швидшого подолання окремих ділянок місцевості.

За його словами, ймовірно, йтиметься не про броньовану техніку, а про транспорт із високою прохідністю - квадроцикли, автомобілі підвищеної прохідності та вантажівки на кшталт "Уралів".

"Ми готуємося до того, що противник знову буде в складних погодних умовах пробувати застосовувати техніку. Швидше за все це буде не броньована техніка, а техніка, яка має покращені прохідні спроможності", - пояснив він.

За словами командира, таким чином росіяни можуть намагатися швидше долати місцевість і глибше проникати в українські бойові порядки, використовуючи проблеми зі спостереженням та нестачу особового складу у Сил оборони.

Проблеми з інфраструктурою окупованих територій не змінили тактику РФ

Філатов також заявив, що проблеми з інфраструктурою на окупованих територіях наразі не призвели до помітних змін у характері дій російських військ.

Водночас він навів приклад Токмака, де, за його словами, через пошкодження інфраструктури електропостачання фактично відсутнє.

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"У населеному пункті, в місті Токмак, за останні півтора місяця один день на годину з’явилось світло і то зникло, бо противник не зміг забезпечити підтримку інфраструктури, бо по ній постійно завдається ураження", - розповів військовий.

Логістика є одним із головних проблемних питань

Окремо командир 1-го ОШП наголосив на проблемах із логістикою та забезпеченням підрозділів транспортом.

За його словами, військовим постійно потрібні автомобілі для підрозділів БпЛА, підвезення та інших логістичних завдань. Водночас російські війська регулярно знищують транспорт.

"Традиційно ми постійно збираємо на пікапи, на мікроавтобуси, які противник постійно знищує", - зазначив Філатов.

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