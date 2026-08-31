ФСБ задержала брата и сестру во временно оккупированном Крыму за якобы поддержку Украины

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала брата и сестру, которых обвиняет в сотрудничестве с украинской разведкой. По версии оккупантов, крымчане передавали Украине данные о передвижениях российской военной техники и расположении объектов Минобороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержании пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

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Передавали Украине данные о российских войсках

Задержанные – брат и сестра 1968 и 1974 годов рождения. Российские силовики утверждают, что их якобы завербовали через мессенджер.

По версии ФСБ, крымчане собирали и передавали украинской разведке информацию о перемещении военной техники РФ и российских военных объектах.

Оккупанты также заявляют, что брат и сестра якобы устроили тайник с самодельной взрывчаткой по заданию украинских "кураторов".

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ФСБ обнародовала видео с "признаниями"

Против задержанных российские силовики возбудили дела по статьям о "государственной измене" и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ также распространила видео, на котором брат и сестра якобы признают вину. При каких обстоятельствах были сделаны эти записи, неизвестно.

Информации о мере пресечения, избранной в отношении задержанных, пока нет.

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