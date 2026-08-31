ФСБ схопила брата і сестру в тимчасово окупованому Криму за нібито підтримку України
В окупованому Криму російська ФСБ схопила брата і сестру, яких звинувачує у співпраці з українською розвідкою. За версією окупантів, кримчани передавали Україні дані про пересування російської військової техніки та розташування об'єктів Міноборони РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про затримання пишуть російські ЗМІ з посиланням на ФСБ.
Передавали Україні дані про російські війська
Затримані – брат і сестра 1968 та 1974 років народження. Російські силовики стверджують, що їх нібито завербували через месенджер.
За версією ФСБ, кримчани збирали та передавали українській розвідці інформацію про переміщення військової техніки РФ і російські військові об'єкти.
Окупанти також заявляють, що брат і сестра нібито облаштували схованку із саморобною вибухівкою за завданням українських "кураторів".
ФСБ оприлюднила відео із "зізнаннями"
Проти затриманих російські силовики порушили справи за статтями про "державну зраду" та незаконний обіг вибухових речовин.
ФСБ також поширила відео, на якому брат і сестра нібито визнають провину. За яких обставин були зроблені ці записи, невідомо.
Інформації про обраний затриманим запобіжний захід наразі немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль