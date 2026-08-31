ФСБ схопила брата і сестру в тимчасово окупованому Криму за нібито підтримку України

В окупованому Криму російська ФСБ схопила брата і сестру, яких звинувачує у співпраці з українською розвідкою. За версією окупантів, кримчани передавали Україні дані про пересування російської військової техніки та розташування об'єктів Міноборони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про затримання пишуть російські ЗМІ з посиланням на ФСБ.

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Передавали Україні дані про російські війська

Затримані – брат і сестра 1968 та 1974 років народження. Російські силовики стверджують, що їх нібито завербували через месенджер.

За версією ФСБ, кримчани збирали та передавали українській розвідці інформацію про переміщення військової техніки РФ і російські військові об'єкти.

Окупанти також заявляють, що брат і сестра нібито облаштували схованку із саморобною вибухівкою за завданням українських "кураторів".

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ФСБ оприлюднила відео із "зізнаннями"

Проти затриманих російські силовики порушили справи за статтями про "державну зраду" та незаконний обіг вибухових речовин.

ФСБ також поширила відео, на якому брат і сестра нібито визнають провину. За яких обставин були зроблені ці записи, невідомо.

Інформації про обраний затриманим запобіжний захід наразі немає.

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