Военнослужащим ВСУ разрешат сообщать о коррупции и защитят от преследований за это

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получат более широкие права в сфере предотвращения коррупции в своих подразделениях и будут защищены от преследований за такие сообщения. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, поддержало правительство.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Документом предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ. В настоящее время действующая редакция устава позволяет сообщать только о незаконных решениях командования, незаконном привлечении к ответственности и других нарушениях, касающихся непосредственно самого военнослужащего.

Как военнослужащему сообщить о коррупции

Теперь, если законопроект примет Верховная Рада и подпишет президент Владимир Зеленский, каждый военный сможет сообщать о коррупции, которую он обнаружил в армии, даже если она напрямую не связана с ним самим. Сделать это можно будет через:

внутренние каналы - Единый портал сообщений информаторов и специальные телефонные линии;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Нацполицию, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру;

внешние каналы - СМИ, общественные объединения или профессиональные союзы.

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Защита военнослужащих

Также новые правила будут предусматривать защиту военнослужащих-информаторов.

Военнослужащий, ставший разоблачителем, не может быть уволен со службы, принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут другим негативным мерам воздействия из-за своего сообщения.

Директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины полковник юстиции Сергей Степанян подчеркнул, что принятие документа необходимо для правовой защиты военнослужащих, разоблачающих коррупцию в ВСУ: такие изменения повысят прозрачность в военных структурах, укрепят механизмы предотвращения коррупции и обеспечат надежную защиту разоблачителей от возможных преследований или давления.

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