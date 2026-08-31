Військовослужбовцям ЗСУ дозволять повідомляти про корупцію та захистять від переслідувань за це

Військовослужбовці Збройних Сил України отримають ширші права у сфері запобігання корупції у своїх підрозділах та матимуть захист від переслідувань за такі повідомлення. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, підтримав уряд.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Документом пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ. Наразі чинна редакція статуту дозволяє повідомляти лише про незаконні рішення командування, незаконне притягнення до відповідальності та інші порушення, які стосувалися безпосередньо самого військового.

Як військовослужбовцю повідомити про корупцію

Тепер, якщо законопроєкт ухвалить Верховна Рада та підпише президент Володимир Зеленський, кожен військовий зможе повідомляти про корупцію, яку він виявив у війську, навіть якщо вона безпосередньо не повʼязана з ним самим. Це можна буде зробити через:

внутрішні канали — Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Нацполіцію, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) або прокуратуру;

зовнішні канали — медіа, громадські обʼєднання чи професійні спілки.

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Захист військових

Також нові правила передбачатимуть захист військових-викривачів.

Військовослужбовець, який став викривачем, не може бути звільнений зі служби, примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий іншим негативним заходам впливу через своє повідомлення.

Директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України полковник юстиції Сергій Степанян наголосив, що ухвалення документа є необхідним для правового захисту військових, які викривають корупцію у ЗСУ: такі зміни підвищать прозорість у військових структурах, посилять механізми запобігання корупції та гарантуватимуть надійний захист викривачів від можливих переслідувань чи тиску.

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