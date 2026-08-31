Міноборони відкриває українським виробникам доступ до даних на TrophyLab про озброєння РФ: вже 130 заявок

Міністерство оборони України отримало вже понад 130 заявок від українських виробників озброєнь і військової техніки на реєстрацію на Єдиному вебпорталі досліджень техніки противника – платформі TrophyLab.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Також заявки подали більш ніж 300 іноземних компаній.

Як зареєструватися на TrophyLab

Щоб отримати доступ до бази TrophyLab, перейдіть за посиланням trophylab.mod.gov.ua, заповніть форму та відправте заявку на реєстрацію на платформі.

Адміністратор платформи перевірить дані та надішле угоду-зобов’язання на підпис.

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Важливо: під час реєстрації усі заявники перевіряються на відсутність будь-яких зв’язків з рф, українських чи міжнародних санкцій та на відповідність іншим обов’язковим критеріям.

Якщо реєстрація пройшла успішно, відкривається доступ до каталогу зразків озброєння агресора та результатів їх дослідження.

Вивчати результати досліджень можна онлайн або замовити зразки для офлайн-аналізу.

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TrophyLab: які дані є на порталі

Портал TrophyLab містить унікальні дані про трофейне озброєння росії для інженерів, науковців і виробників оборонних технологій з України та країн-партнерів.

Базу TrophyLab наповнюють підрозділи Сил оборони України, Головне управління розвідки (ГУР), Служба безпеки України (СБУ) та профільні наукові установи.

Кожен зареєстрований дослідник може зробити запит на отримання зразка або його фрагменту для самостійного вивчення, щоб швидше створювати ефективні засоби протидії.

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Доступ до TrophyLab дає змогу оперативно, прозоро та безпечно обмінюватися інформацією стосовно російського озброєння, що сприяє розробці дієвих засобів протидії. Водночас це є суттєвим внеском України у зміцнення міжнародної безпеки та обороноздатності держав-партнерів.