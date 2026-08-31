Минобороны открывает украинским производителям доступ к данным на TrophyLab о вооружении РФ: уже 130 заявок

Министерство обороны Украины уже получило более 130 заявок от украинских производителей вооружений и военной техники на регистрацию на Едином веб-портале исследований техники противника — платформе TrophyLab.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Также заявки подали более 300 иностранных компаний.

Как зарегистрироваться на TrophyLab

Чтобы получить доступ к базе TrophyLab, перейдите по ссылке trophylab.mod.gov.ua, заполните форму и отправьте заявку на регистрацию на платформе.

Администратор платформы проверит данные и пришлет соглашение-обязательство на подпись.

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Важно: при регистрации все заявители проверяются на отсутствие каких-либо связей с РФ, украинских или международных санкций, а также на соответствие другим обязательным критериям.

Если регистрация прошла успешно, открывается доступ к каталогу образцов вооружения агрессора и результатам их исследования.

Изучать результаты исследований можно онлайн или заказать образцы для офлайн-анализа.

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TrophyLab: какие данные есть на портале

Портал TrophyLab содержит уникальные данные о трофейном вооружении России для инженеров, ученых и производителей оборонных технологий из Украины и стран-партнеров.

Базу TrophyLab пополняют подразделения Сил обороны Украины, Главное управление разведки (ГУР), Служба безопасности Украины (СБУ) и профильные научные учреждения.

Каждый зарегистрированный исследователь может подать запрос на получение образца или его фрагмента для самостоятельного изучения, чтобы быстрее создавать эффективные средства противодействия.

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Доступ к TrophyLab позволяет оперативно, прозрачно и безопасно обмениваться информацией о российском вооружении, что способствует разработке действенных средств противодействия. В то же время это является существенным вкладом Украины в укрепление международной безопасности и обороноспособности государств-партнеров.