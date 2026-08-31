РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14325 посетителей онлайн
Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 115 10

Двое сотрудников СБУ за $33 тыс. организовали схему переправки военнообязанных за границу, - ГБР

Незаконный выезд за границу: ГБР разоблачило сотрудников СБУ

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины в Закарпатье было предъявлено подозрение в организации незаконной переправки военнообязанных через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, Бюро совместно с СБУ зафиксировало попытку правоохранителей переправить через границу двух жителей Львовской области.

"Через мессенджеры им сообщили о месте переправки, цене и других подробностях. Своиуслуги по переправке через границу фигуранты оценили в 16 тысяч долларов США с человека. За дополнительную плату они также предлагали мужчинам обеспечить беспрепятственный проезд из Львова в Закарпатскую область", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников СБУ забрал мужчин во Львове и доставил в Ужгород, используя для проезда через блокпосты служебное удостоверение.

В Ужгороде мужчин разместили в квартире одного из участников схемы. Оттуда другой сотрудник правоохранительных органов доставил их к месту пересечения границы со Словакией.

Читайте также: СБУ и ОГП объявили подозрение двум командирам РФ за обстрел Приднепровской ТЭС

В целом стоимость схемы составила 33 тысячи долларов США. Часть суммы уже успели передать.

Перед непосредственной переправкой мужчин через границу группа была разоблачена.

В настоящее время сотрудникам СБУ сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Подано ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Буковину, Закарпатье и Одесскую область приходится 80% попыток незаконного пересечения границы - составлено более 6 тысяч протоколов

Автор: 

СБУ (21406) ГБР (3646) Закарпатская область (2879)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Немає слів, одна слюна.
показать весь комментарий
31.08.2026 17:23 Ответить
+2
ганяєте інфу по колу?
про це вже писали, тут.

я ще тоді питав, ніхто не відповів.

у сбу, настільки погані справи, що вони полізли на інше поле заробітку?
таможня закрилася?
кришування, супровід кешу?
замовне стеження та пресування?
показать весь комментарий
31.08.2026 17:25 Ответить
+2
І чому я не здивований? Вони всі однакові, і мусора і служба божа...
показать весь комментарий
31.08.2026 17:46 Ответить

Загрузка...

 
 