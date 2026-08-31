Двое сотрудников СБУ за $33 тыс. организовали схему переправки военнообязанных за границу, - ГБР

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины в Закарпатье было предъявлено подозрение в организации незаконной переправки военнообязанных через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Бюро совместно с СБУ зафиксировало попытку правоохранителей переправить через границу двух жителей Львовской области.

"Через мессенджеры им сообщили о месте переправки, цене и других подробностях. Своиуслуги по переправке через границу фигуранты оценили в 16 тысяч долларов США с человека. За дополнительную плату они также предлагали мужчинам обеспечить беспрепятственный проезд из Львова в Закарпатскую область", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников СБУ забрал мужчин во Львове и доставил в Ужгород, используя для проезда через блокпосты служебное удостоверение.

В Ужгороде мужчин разместили в квартире одного из участников схемы. Оттуда другой сотрудник правоохранительных органов доставил их к месту пересечения границы со Словакией.

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В целом стоимость схемы составила 33 тысячи долларов США. Часть суммы уже успели передать.

Перед непосредственной переправкой мужчин через границу группа была разоблачена.

В настоящее время сотрудникам СБУ сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Подано ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.

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