Двое сотрудников СБУ за $33 тыс. организовали схему переправки военнообязанных за границу, - ГБР
Двум сотрудникам Службы безопасности Украины в Закарпатье было предъявлено подозрение в организации незаконной переправки военнообязанных через границу.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
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Так, Бюро совместно с СБУ зафиксировало попытку правоохранителей переправить через границу двух жителей Львовской области.
"Через мессенджеры им сообщили о месте переправки, цене и других подробностях. Своиуслуги по переправке через границу фигуранты оценили в 16 тысяч долларов США с человека. За дополнительную плату они также предлагали мужчинам обеспечить беспрепятственный проезд из Львова в Закарпатскую область", - говорится в сообщении.
Один из сотрудников СБУ забрал мужчин во Львове и доставил в Ужгород, используя для проезда через блокпосты служебное удостоверение.
В Ужгороде мужчин разместили в квартире одного из участников схемы. Оттуда другой сотрудник правоохранительных органов доставил их к месту пересечения границы со Словакией.
В целом стоимость схемы составила 33 тысячи долларов США. Часть суммы уже успели передать.
Перед непосредственной переправкой мужчин через границу группа была разоблачена.
В настоящее время сотрудникам СБУ сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Подано ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей.
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про це вже писали, тут.
я ще тоді питав, ніхто не відповів.
у сбу, настільки погані справи, що вони полізли на інше поле заробітку?
таможня закрилася?
кришування, супровід кешу?
замовне стеження та пресування?