Двоє працівників СБУ за $33 тис. організували схему переправлення військовозобов’язаних за кордон, - ДБР

Двом працівникам Служби безпеки України на Закарпатті повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Бюро спільно з СБУ задокументувало спробу правоохоронців переправити через кордон двох Львівщини.

"Через месенджери їм повідомили про місце переправлення, ціну та інші подробиці. Свої послуги з переправлення через кордон фігуранти оцінили в 16 тисяч доларів США з людини. За додаткову плату вони також пропонували чоловікам забезпечити безперешкодний проїзд зі Львова до Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Один із працівників СБУ забрав чоловіків у Львові та перевіз до Ужгорода, використовуючи для проїзду через блокпости службове посвідчення.

В Ужгороді чоловіків розмістили у помешканні одного з учасників схеми. Звідти інший правоохоронець перевіз їх до місця перетину кордону зі Словаччиною.

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Загалом вартість схеми склала 33 тисячі доларів США. Частину суми вже встигли передати.

Перед безпосереднім переправленням чоловіків через кордон групу було викрито.

Наразі працівникам СБУ повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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