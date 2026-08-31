С 1 сентября киевские школьники снова будут ездить в транспорте бесплатно, — КГГА

С 1 сентября киевские школьники снова смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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Бесплатный проезд возвращается

Ученики столичных школ смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и городской электричке.

Обязательное условие — иметь ученический проездной и валидировать его при входе в транспорт.

Цифровой ученический билет можно бесплатно оформить в приложении "Киев Цифровой" после подтверждения данных школой. Профиль необходимо подтвердить через "Дію" или BankID.

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Как оформить ученический билет

Пластиковый ученический билет стоит 120 гривен. Его изготовление может занять до месяца.

Цифровая и пластиковая версии ученического билета имеют общий номер и баланс.

Если ребенок сменил школу или класс, а также если срок действия билета истекает, необходимо оформить новый ученический билет в приложении.

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Для использования цифрового билета родители должны передать ребенку его номер и PIN-код, чтобы он добавил карту в свой аккаунт.

С разрешения ученика родители также могут получать уведомления о поездках и просматривать историю использования билета.

Ранее сообщалось, что в школах Украины разрешили обустраивать защищенные зоны вместо полноценных укрытий.

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