С 1 сентября киевские школьники снова будут ездить в транспорте бесплатно, — КГГА
С 1 сентября киевские школьники снова смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Бесплатный проезд возвращается
Ученики столичных школ смогут бесплатно ездить на муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и городской электричке.
Обязательное условие — иметь ученический проездной и валидировать его при входе в транспорт.
Цифровой ученический билет можно бесплатно оформить в приложении "Киев Цифровой" после подтверждения данных школой. Профиль необходимо подтвердить через "Дію" или BankID.
Как оформить ученический билет
Пластиковый ученический билет стоит 120 гривен. Его изготовление может занять до месяца.
Цифровая и пластиковая версии ученического билета имеют общий номер и баланс.
Если ребенок сменил школу или класс, а также если срок действия билета истекает, необходимо оформить новый ученический билет в приложении.
Для использования цифрового билета родители должны передать ребенку его номер и PIN-код, чтобы он добавил карту в свой аккаунт.
С разрешения ученика родители также могут получать уведомления о поездках и просматривать историю использования билета.
Ранее сообщалось, что в школах Украины разрешили обустраивать защищенные зоны вместо полноценных укрытий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль