З 1 вересня київські школярі знову їздитимуть у транспорті безкоштовно, - КМДА

З 1 вересня київські школярі знову зможуть безкоштовно користуватися міським транспортом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Безкоштовний проїзд повертається

Учні столичних шкіл зможуть безоплатно їздити комунальними автобусами, тролейбусами, трамваями, метро, фунікулером та міською електричкою.

Обов’язкова умова — мати учнівський проїзний та валідувати його під час входу в транспорт.

Цифровий учнівський квиток можна безкоштовно оформити у застосунку "Київ Цифровий" після підтвердження даних школою. Профіль потрібно підтвердити через "Дію" або BankID.

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Як оформити учнівський квиток

Пластиковий учнівський квиток коштує 120 гривень. Його виготовлення може тривати до місяця.

Цифрова та пластикова версії учнівського мають спільний номер і баланс.

Якщо дитина змінила школу або клас, а також якщо строк дії квитка закінчується, потрібно оформити новий учнівський у застосунку.

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Для користування цифровим квитком батьки мають передати дитині його номер і PIN-код, щоб вона додала картку у власний акаунт.

За дозволом учня батьки також можуть отримувати сповіщення про поїздки та переглядати історію користування квитком.

Раніше повідомлялося, що у школах України дозволили облаштовувати захищені простори замість повноцінних укриттів.

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