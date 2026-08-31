З 1 вересня київські школярі знову їздитимуть у транспорті безкоштовно, - КМДА
З 1 вересня київські школярі знову зможуть безкоштовно користуватися міським транспортом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Безкоштовний проїзд повертається
Учні столичних шкіл зможуть безоплатно їздити комунальними автобусами, тролейбусами, трамваями, метро, фунікулером та міською електричкою.
Обов’язкова умова — мати учнівський проїзний та валідувати його під час входу в транспорт.
Цифровий учнівський квиток можна безкоштовно оформити у застосунку "Київ Цифровий" після підтвердження даних школою. Профіль потрібно підтвердити через "Дію" або BankID.
Як оформити учнівський квиток
Пластиковий учнівський квиток коштує 120 гривень. Його виготовлення може тривати до місяця.
Цифрова та пластикова версії учнівського мають спільний номер і баланс.
Якщо дитина змінила школу або клас, а також якщо строк дії квитка закінчується, потрібно оформити новий учнівський у застосунку.
Для користування цифровим квитком батьки мають передати дитині його номер і PIN-код, щоб вона додала картку у власний акаунт.
За дозволом учня батьки також можуть отримувати сповіщення про поїздки та переглядати історію користування квитком.
Раніше повідомлялося, що у школах України дозволили облаштовувати захищені простори замість повноцінних укриттів.
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