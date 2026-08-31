Киев обратился к правительству с просьбой изменить протоколы безопасности столицы во время тревог, — Кличко

Совет обороны города Киева принял обращение к Кабинету Министров с просьбой внести изменения в протоколы безопасности, действующие в столице. Цель — обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности города в нынешних условиях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Правила, в частности, касаются порядка организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог и ослабления комендантского часа в столице.

Ключевые изменения, которые предлагают городские власти:

Движение метро через Южный мост

В частности, предлагается обеспечить бесперебойную работу Сирецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена во время воздушной тревоги.

"С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег", — отметил Кличко, напомнив, что наземный коммунальный транспорт в настоящее время работает во время тревог.

Отмена ограничений для автотранспорта на мостах

Также Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА безотлагательно представить оптимальные предложения по снятию ограничений движения автотранспорта по мостам, где такие ограничения действуют во время тревог.

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Ослабление комендантского часа

Кроме того, предлагается ослабить комендантский час в городе.

"Для эффективной работы логистики (разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа). Для того, чтобы люди могли добраться с вокзалов (поскольку поезда, другой междугородний и международный транспорт в последнее время опаздывают и прибывают в комендантский час)", — пояснил инициативу Кличко.

Новые алгоритмы для бизнеса и учреждений

Также правительству будут переданы наработки города по другому алгоритму работы бизнеса, некоторых медучреждений, учебных заведений, коммунальных учреждений, предоставляющих услуги горожанам.

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