Київ звернувся до уряду із проханням змінити безпекові протоколи столиці під час тривог, - Кличко

Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до Кабінету Міністрів із проханням внести зміни в протоколи безпеки, які діють в столиці. Мета - оновити правила і заходи із забезпечення життєдіяльності міста в нинішніх умовах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Правила, зокрема, стосуються порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендантської години в столиці.

Ключові зміни, які пропонує міська влада:

Рух метро через Південний міст

Зокрема, пропонується забезпечити безперебійну роботу Сирецько-Печерської (зеленої) лінії метрополітену під час повітряної тривоги.

"Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег", - зазначив Кличко, нагадавши, що наземний комунальний транспорт наразі працює під час тривог.

Скасування обмежень для автотранспорту на мостах

Також Рада оборони Києва надала доручення Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог.

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Послаблення комендантської години

Крім того, пропонується послабити комендантську годину в місті.

"Для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години). Для того, щоб люди могли дістатися з вокзалів (оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспортостаннім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину)", - пояснив ініціативу Кличко.

Нові алгоритми для бізнесу та установ

Також уряду передадуть напрацювання міста щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медзакладів, навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам.

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