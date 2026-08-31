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Новости Гибель полицейских
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Взрыв на территории райотдела полиции в Ривном: погиб полицейский-взрывотехник, начато расследование

поліція

31 августа около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 в Ривном произошел взрыв во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия взрыва

Вследствие детонации один специалист Управления взрывотехнической службы (УВТС) погиб, еще трое полицейских этого же подразделения получили травмы.

Расследование

По факту происшествия Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье 264 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

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Автор: 

взрыв (7170) Нацполиция (17627) Ровно (577) ГБР (3646) Ровенская область (1422) Ровенский район (59)
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