Вибух на території райвідділу поліції Рівного: загинув поліціянт-вибухотехнік, розпочато розслідування

31 серпня близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному стався вибух під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки вибуху

Унаслідок детонації один фахівець Управління вибухотехнічної служби (УВТС) загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу дістали травми.

Розслідування

За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.

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