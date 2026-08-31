1 453 9
Вибух на території райвідділу поліції Рівного: загинув поліціянт-вибухотехнік, розпочато розслідування
31 серпня близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному стався вибух під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки вибуху
Унаслідок детонації один фахівець Управління вибухотехнічної служби (УВТС) загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу дістали травми.
Розслідування
За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Є загиблий та поранені поліціянти.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль