РФ изменила тактику и пытается измотать Киев непрерывными атаками реактивных "Шахедов", — NYT

Россия перешла к тактике непрерывных волн атак дронов на Киев в течение всего дня, а не только ночью, как это было ранее. Особую тревогу вызывают реактивные "Шахеды": они летят настолько быстро, что зачастую не оставляют людям времени добраться до укрытия.

Об этом пишет The New York Times, описывая последние дни в столице как новую, гораздо более изнурительную фазу войны, передает Цензор.НЕТ.

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Новая интенсивность атак

Ранее киевляне уже привыкли к ночным атакам более медленных дронов, однако теперь сирены могут звучать почти непрерывно, а между отбоями проходят лишь короткие промежутки времени. По словам президента Владимира Зеленского, всего за четыре дня Россия запустила по Украине почти 1,5 тысячи беспилотников различных типов, около 800 из них были реактивными — в основном они летели по энергообъектам, продовольственным складам и торговым центрам.

На этом фоне растет и угроза применения баллистических ракет. Украина остро нуждается в дополнительных перехватчиках Patriot, которые остаются одним из главных средств противодействия современной российской баллистике.

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Трагедия в Оболонском районе

Новая тактика уже напрямую влияет на повседневную жизнь Киева. В субботу утром в Оболонском районе, на террасе кафе See You Cafe, десятки посетителей завтракали под звуки воздушной тревоги — владелец заведения Артем Рудиченко и менеджер Игорь Кузьмич как раз разговаривали у витрины с десертами, когда ударная волна потрясла помещение.

Рудиченко услышал крик мужчины, который бежал к ближайшей клинике с окровавленным ребенком на руках — по словам полиции, 2-летнюю девочку смертельно ранил осколок, пробивший легкое. Российский дрон упал примерно в 60 метрах от кафе.

"Нам тяжело, потому что у меня тоже маленький ребенок. Мы не можем сидеть в укрытии весь день. Воздушные тревоги теперь длятся весь день, каждый день. Нам все равно нужно выходить на свежий воздух", — сказал руководитель кафе Игорь Кузьмич.

Несмотря на трагедию, кафе возобновило работу уже на следующий день — с разбитым и забитым фанерой окном. Рядом с местом гибели девочки люди устроили мемориал из цветов и игрушек, а родители продолжали возить мимо него детские коляски между обломками дрона и обгоревшим деревом.

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Жизнь города в новом ритме

Похожая ситуация наблюдается по всему городу. Торговые центры по несколько раз в день закрывают магазины из-за тревог, родители сомневаются, отправлять ли детей в школу, а часть семей рассматривает возможность переезда в западные регионы Украины.

"Они действуют, как немцы во время Первой и Второй мировых войн. Но эти тактики не приносят никаких военных результатов. Они пытаются посеять хаос. Они хотят, чтобы люди бежали из Киева. Они хотят разрушить нашу нормальную жизнь", — сказал киевлянин Евгений Величко о действиях российских военных.

Пожилые жители столицы также меняют привычки. 80-летняя Анна Кучер вместе с подругами теперь спят в обычной одежде вместо пижам, чтобы сразу смочь спуститься вниз во время взрывов, и постоянно проверяют Telegram-каналы с информацией о движении дронов. Женщины также опасаются, что зимой могут остаться без еды, если Россия продолжит наносить удары по продовольственным складам, а ближайшие магазины не успевать будут пополнять полки.

"Вчера дроны были там, там и там", — сказала Кучер, указывая на небо. "Сегодня — то же самое".

На вопрос, как она справляется с таким ритмом атак, женщина ответила кратко: "Не спрашивайте. Потому что мы сейчас заплачем".

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