РФ змінила тактику та намагається виснажити Київ безперервними атаками реактивних "шахедів", - NYT

Росія перейшла до тактики безперервних хвиль дронових атак на Київ протягом усього дня, а не лише вночі, як це було раніше. Особливу тривогу викликають реактивні "Шахеди": вони летять настільки швидко, що часто не залишають людям часу дістатися укриття.

Про це пише The New York Times, описуючи останні дні у столиці як нову, значно виснажливішу фазу війни, передає Цензор.НЕТ.

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Нова інтенсивність атак

Раніше кияни вже звикли до нічних атак повільніших дронів, однак тепер сирени можуть лунати майже безперервно, а між відбоями минають лише короткі проміжки. За словами президента Володимира Зеленського, лише за чотири дні Росія запустила по Україні майже 1,5 тисячі безпілотників різних типів, близько 800 із них були реактивними — переважно вони летіли по енергооб'єктах, продовольчих складах і торгових центрах.

На цьому тлі зростає й загроза застосування балістичних ракет. Україна гостро потребує додаткових перехоплювачів Patriot, які залишаються одним із головних засобів протидії сучасній російській балістиці.

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Трагедія в Оболонському районі

Нова тактика вже безпосередньо впливає на повсякденне життя Києва. У суботу вранці в Оболонському районі, на терасі кафе See You Cafe, десятки відвідувачів снідали під звук повітряної тривоги — власник закладу Артем Рудиченко та менеджер Ігор Кузьмич саме розмовляли біля вітрини з десертами, коли ударна хвиля потрясла приміщення.

Рудиченко почув крик чоловіка, який біг до найближчої клініки з закривавленою дитиною на руках — за словами поліції, 2-річну дівчинку смертельно поранив уламок, що пробив легеню. Російський дрон впав приблизно за 60 метрів від кафе.

"Нам важко, бо в мене теж маленька дитина. Ми не можемо сидіти в укритті весь день. Повітряні тривоги тепер тривають увесь день, щодня. Нам усе одно потрібно виходити на свіже повітря", — сказав керівник кафе Ігор Кузьмич.

Попри трагедію, кафе відновило роботу вже наступного дня — з розбитим і забитим фанерою вікном. Поруч із місцем загибелі дівчинки люди облаштували меморіал із квітів та іграшок, а батьки продовжували возити повз нього дитячі візочки між уламками дрона й обгорілим деревом.

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Життя міста в новому ритмі

Схожа ситуація спостерігається по всьому місту. Торгові центри по кілька разів на день закривають магазини через тривоги, батьки вагаються, чи відправляти дітей до школи, а частина родин розглядає переїзд у західні регіони України.

"Вони діють, як німці за часів Першої та Другої світових воєн. Але ці тактики не приносять жодних воєнних результатів. Вони намагаються поширити хаос. Вони хочуть, щоб люди тікали з Києва. Вони хочуть зруйнувати наше нормальне життя ", — сказав киянин Євгеній Величко про дії російських військових.

Літні мешканці столиці також змінюють звички. 80-річна Анна Кучер разом із подругами тепер сплять у звичайному одязі замість піжам, щоб одразу могти спуститися вниз під час вибухів, і постійно перевіряють Telegram-канали з інформацією про рух дронів. Жінки також побоюються, що взимку можуть залишитися без їжі, якщо Росія продовжить бити по продовольчих складах, а найближчі магазини не встигатимуть поповнювати полиці.

"Учора дрони були там, там і там", — сказала Кучер, показуючи на небо. "Сьогодні — те саме".

На запитання, як вона справляється з таким ритмом атак, жінка відповіла коротко: "Не питайте. Бо ми зараз заплачемо".

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