Взрыв в Ривном: погиб взрывотехник полиции Николай Омельчук. ФОТО

Вследствие взрыва на территории административного здания отдела полиции в городе Ривне погиб 47-летний подполковник Николай Омельчук.

Об этом сообщила полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

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В полиции напомнили, что трагедия произошла сегодня, 31 августа, около 15:30 на территории отделения полиции №1 в Ривном.

Что известно о Николае Омельчуке

Николай Омельчук более 25 лет своей жизни служил Украине и работал с взрывоопасными предметами.

"За время своей карьеры он прошел все ступени профессионального становления — от техника-сапера НДЭКЦ до заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения взрывной безопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ривненской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В частности, в составе сводного отряда взрывотехников НПУ Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины.

"Его профессионализм, мужество, выдержка и безграничная преданность службе заслужили глубокое уважение коллег и всех, кто имел честь работать рядом", — рассказали в полиции.

У Николая Омельчука остались жена, две дочери в возрасте 21 и 17 лет, а также 5-летний сын.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что в г. Ривне произошел взрыв в административном здании районного отделения. Есть погибший и раненые полицейские.

По факту происшествия Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье 264 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

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